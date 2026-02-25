台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

2026年台日棒球國際交流賽在台北大巨蛋開打，今天首戰由日職軟銀鷹隊與中職中信兄弟隊交手，吸引17560名觀眾入場，軟銀在4局上靠著正木智也、井上朋也的兩發全壘打轟回5分大局，終場以7：3擊敗中信兄弟，拿下首場勝利。

軟銀隊今天推出有旅美經驗的上澤直之先發，中信兄弟首局就有攻勢，從中華隊（支援選手）回歸母隊參賽的宋晟睿敲擊出二壘打，之後因上澤直之的兩次暴投跑回本壘攻下第1分，2出局後陳俊秀再敲安打，但沒能再添分數。

至於中信兄弟此戰推洋投羅戈先發，投兩局讓軟銀主力打者6上6下，送出2次三振，之後由伍立辰接手1局，被敲1安，無失分。

4局上兄弟換上左投魏碩成，登板後連投2次保送，接著被軟銀隊第3棒正木智也轟出中外野3分全壘打，留下1出局一壘有人的局面退場，江忠城接手後再被井上朋也敲出左外野2分砲，軟銀隊單局猛攻一輪，反以5：1領先。

第5局兄弟換投林暉盛，被軟銀隊前兩棒野村勇、柳町達連敲兩支長打，單局被揮出3安、失2分，軟銀隊拉開7：1領先。5局下中信兄弟藉由軟銀隊2次守備失誤展開反撲，宋晟睿在滿壘時擊出高飛犧牲打，詹子賢安打也送回分數，將比數追成5分差。

中信兄弟在第6局起換上左投王奕凱，投1局被敲1安，余謙7局起登板，投2局被敲1安，9局由陳琥上場後援，3名投手皆無失分。中信兄弟全場合計用8名投手，讓軟銀隊擊出10支安打。