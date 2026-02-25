台日交流賽／季後隨山川穗高自主訓練 陳俊秀：我去第一天就鐵腿

中信兄弟37歲一壘手陳俊秀為持續強化自己，去年季後透過總教練平野惠一牽線，與日職軟銀隊34歲重砲山川穗高一同進行為期兩周的自主訓練，他大呼山川穗高的訓練量驚人，「我去第一天就鐵腿。」

兩名台、日砲手一同進行自主訓練，陳俊秀嘗試山川穗高的訓練菜單，直呼訓練量和內容都「很驚人」，他透露，山川穗高的下盤訓練做很多，「也有一些日本的年輕球員一起練，雖然以他的年紀有稍微減量，但訓練量還是很多。」

親自參與山川穗高的季後自主訓練，陳俊秀也能明白為何他在比賽時能有如此表現，「他的打擊技巧真的很好，身體的控制能力也是，他打擊時抬腿可以抬那麼高，很少球員可以做得到，也是他練習量很夠，所以打擊動作可以做得很自然。」

陳俊秀笑說，有時候也想學他那樣的抬腳打擊，「但是太難了。」他也透露，山川穗高所使用的球棒非常重且長，「他打擊練習拿的球棒，甚至比我們用的加重棒還要重，但他拿起來都很像一般的球棒。」

這一趟赴日自主訓練後，陳俊秀有感，回到台灣參與球隊春訓時，自己的身體能更快進入狀況、也更能適應教練給的課表。