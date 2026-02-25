快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消影片上傳 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

台日交流賽／季後隨山川穗高自主訓練 陳俊秀：我去第一天就鐵腿

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中信兄弟陳俊秀。記者曾原信／攝影
中信兄弟陳俊秀。記者曾原信／攝影

中信兄弟37歲一壘手陳俊秀為持續強化自己，去年季後透過總教練平野惠一牽線，與日職軟銀隊34歲重砲山川穗高一同進行為期兩周的自主訓練，他大呼山川穗高的訓練量驚人，「我去第一天就鐵腿。」

兩名台、日砲手一同進行自主訓練，陳俊秀嘗試山川穗高的訓練菜單，直呼訓練量和內容都「很驚人」，他透露，山川穗高的下盤訓練做很多，「也有一些日本的年輕球員一起練，雖然以他的年紀有稍微減量，但訓練量還是很多。」

親自參與山川穗高的季後自主訓練，陳俊秀也能明白為何他在比賽時能有如此表現，「他的打擊技巧真的很好，身體的控制能力也是，他打擊時抬腿可以抬那麼高，很少球員可以做得到，也是他練習量很夠，所以打擊動作可以做得很自然。」

陳俊秀笑說，有時候也想學他那樣的抬腳打擊，「但是太難了。」他也透露，山川穗高所使用的球棒非常重且長，「他打擊練習拿的球棒，甚至比我們用的加重棒還要重，但他拿起來都很像一般的球棒。」

這一趟赴日自主訓練後，陳俊秀有感，回到台灣參與球隊春訓時，自己的身體能更快進入狀況、也更能適應教練給的課表。

碰巧這次台日交流賽的機會，有機會能在台灣再碰上山川穗高，還能一起對戰，陳俊秀直呼感覺很特別也很開心。軟銀隊昨天飛抵台灣，山川穗高就告知陳俊秀「我來台灣了！」陳俊秀也盡地主之誼帶他去吃飯。

軟銀隊山川穗高。記者曾原信／攝影
軟銀隊山川穗高。記者曾原信／攝影

陳俊秀 山川穗高 軟銀

延伸閱讀

經典賽／李大浩對韓國隊2選手印象深 談中華隊先保密

台日交流賽／平野惠一重逢小久保裕紀 膚色太黑被虧

台日交流賽／在中華隊學到「堅持」 宋晟睿返母隊中信兄弟出戰軟銀

台日交流賽／感受台灣棒球熱度和實力提升 王貞治：令人期待

相關新聞

台日交流賽／披軟銀戰袍返台參賽 徐若熙：希望能早點適應

旅日投手徐若熙今年轉戰日職軟銀鷹隊，本周隨隊來台參與台日交流賽，預計在26日先發出戰中華隊，之後就會加入中華隊迎接世界棒...

中職／台灣職棒觀賽體驗僅60分 蔡其昌盼未來「北中南都有蛋」

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌及六球團代表出席，他透露新的一年三大期許，並期望有朝一日能看到台灣職業棒球發展能有更...

世界盃男籃／游艾喆遭割捨 中華男籃抗韓12人名單出爐

世界盃男籃亞太區資格賽第二階段賽事，中華男籃在今天公布明天與南韓之戰的12人參賽名單，最終在16人名單上除了傷退的周桂羽...

台日交流賽／季後隨山川穗高自主訓練 陳俊秀：我去第一天就鐵腿

中信兄弟37歲一壘手陳俊秀為持續強化自己，去年季後透過總教練平野惠一牽線，與日職軟銀隊34歲重砲山川穗高一同進行為期兩周...

台日交流賽／平野惠一重逢小久保裕紀 膚色太黑被虧

中華職棒中信兄弟隊要與日本職棒軟銀鷹隊交手，兄弟日籍教頭平野惠一先與認識的軟銀總教練小久保裕紀打招呼，沒想到對方開口第一...

台日交流賽／在中華隊學到「堅持」 宋晟睿返母隊中信兄弟出戰軟銀

2026台日棒球交流賽今天開打，首戰由去年奪下「日本一」的軟銀隊對決中信兄弟，軟銀隊由上澤直之先發，來台的一軍主力都排上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。