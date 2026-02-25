台日交流賽／在中華隊學到「堅持」 宋晟睿返母隊中信兄弟出戰軟銀

2026台日棒球交流賽今天開打，首戰由去年奪下「日本一」的軟銀隊對決中信兄弟，軟銀隊由上澤直之先發，來台的一軍主力都排上先發打線中；中信兄弟則由洋投羅戈迎戰，支援中華隊的外野手宋晟睿也回到母隊出賽，擔任先發中外野手、打第2棒。

中信兄弟今天在台北大巨蛋迎戰軟銀隊，宋晟睿近期都隨中華隊備戰經典賽，今天則是回歸母隊、披上中信兄弟戰袍出賽。他透露，被問及要不要參與這場賽事時，自己第一時間就說想打，「我覺得多比賽對我來說是一件滿好的事，多比賽可以找到一些節奏和比賽的感覺。」

久違地穿回兄弟球衣，宋晟睿形容「有種回到自己家庭的感覺」，能夠和母隊一起比賽的感覺很好，隊友們也感受到宋晟睿的改變，「他們都問我『你是不是變壯了？』」

宋晟睿透露，自己在這個休賽季增重了4至5公斤，下肢明顯變壯了，這也是他去年季後持續鍛鍊的成果，「其實自己之前有一些傷，所以希望可以用肌肉保護自己受傷的地方，降低受傷的風險。」他也認為，肌肉量增加後，自己無論在打擊、跑壘，「做什麼東西都更輕鬆一點。」

宋晟睿雖入選經典賽中華隊集訓名單，但沒進入正選30人名單，目前他持續在陣中支援，同時也讓自己做好準備，「我在中華隊學到了堅持，堅持住自己的想法和心態，這段時間還是要保持，自己隨時有可能去比賽的那種感覺。」

宋晟睿提到，當然希望不要中華隊不要有人受傷、希望他們身體健康的去比賽，但萬一真的有人不舒服的話，也是需要有人替補，「我的角色就是隨時把自己準備好。」