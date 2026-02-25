快訊

台日交流賽／平野惠一重逢小久保裕紀 膚色太黑被虧

中央社／ 台北25日電
2025日職冠軍隊軟銀鷹一軍陣容來台交流賽，首戰對上中信兄弟。圖為中信教練平野惠一（右）與軟銀教練打招呼。記者曾原信／攝影
中華職棒中信兄弟隊要與日本職棒軟銀鷹隊交手，兄弟日籍教頭平野惠一先與認識的軟銀總教練小久保裕紀打招呼，沒想到對方開口第一句話是虧他：「你好黑喔！」

台日棒球國際交流賽今天開打，談到與小久保裕紀的淵源，平野惠一表示，自己還是球員的時候，就曾接受過小久保的指導，後來轉任教練也常向對方請益，「從他身上學到很多東西。」

兄弟月初在屏東展開春訓，也讓平野曬到黑了一圈，今天他去跟小久保打招呼時，對方第一句話竟是笑說：「你好黑喔！」

兄弟球員陳俊秀也向軟銀強打山川穗高致意，休賽季時陳俊秀曾跟隨山川一同自主訓練，平野惠一透露，陳俊秀詢問是否有機會參加日本球員的自主訓練，自己能做的是提供選項，陳俊秀認為山川的型態比較適合，也要感謝兄弟球團願意讓這個交流成行。

平野惠一指出，陳俊秀已經是資深學長，但還沒停止學習，這點令人尊敬，也要感謝山川答應這個請求，「山川甚至說，如果還有選手有興趣，今年可以更早，11、12月就來（訓練），真的非常感謝他。」

中職／韓流！高佳彬、金佳垠加入樂天女孩「韓籍五本柱」聯盟最多

中職樂天桃猿隊今天宣布好消息，啦啦隊「樂天女孩」不只三本柱續約，高佳彬與金佳垠也加入新賽季應援陣容，組成韓籍五本柱，成為目前中職韓籍啦啦隊人數最多的球隊。 2001年出生的高佳彬目前在韓職起亞虎

