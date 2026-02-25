台日交流賽／感受台灣棒球熱度和實力提升 王貞治：令人期待
日職軟銀鷹隊來台交流賽，「世界的全壘打王」王貞治也再次來台，今天賽前在中華棒協理事長辜仲諒的陪同下來到台北大巨蛋，他向日本媒體談話時提到，台灣整體的實力在提升中，接下來的表現很令人期待。
2026年台日交流賽今天開打，85歲的「OH桑」王貞治以福岡軟銀鷹隊會長身份來台，今天現身台北大巨蛋，這已非他第一次來到大巨蛋，但他踏入場內時不斷環顧四周環境，見到這次交流賽現場氣氛，他面對日媒提問時表示，現在台灣棒球的熱度持續升溫，這對台灣來說是很重要的事。
旅日投手徐若熙也在這次軟銀隊來台的陣容中，見到徐若熙的滿面笑容，王貞治表示，畢竟這裡是徐若熙的家鄉，他能回來應該滿興奮的，
王貞治和來台的日本媒體對談時也提到，目前台灣棒球的整體實力持續在提升，想要變強的意識很強烈，接下來的表現很值得期待，不只是今年的經典賽，之後的表現也同樣令人期待。
