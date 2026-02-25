快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台日交流賽／披軟銀戰袍返台參賽 徐若熙：希望能早點適應

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
軟銀隊旅日投手徐若熙。記者曾原信／攝影
軟銀隊旅日投手徐若熙。記者曾原信／攝影

旅日投手徐若熙今年轉戰日職軟銀鷹隊，本周隨隊來台參與台日交流賽，預計在26日先發出戰中華隊，之後就會加入中華隊迎接世界棒球經典賽（WBC）。徐若熙透露，很開心能回到家鄉比賽，目前自己身體狀況都正常，調整步調也都在軌道上，持續為WBC作準備。

今年是徐若熙加盟軟銀隊的第一年，他同時也入選本屆經典賽國手，這次軟銀隊來台與中信兄弟、中華隊進行交流賽，徐若熙以軟銀隊球員的身份亮相，他也提到做這決定的考量，「畢竟今年是到日本的第一年，想要早點適應日本球隊，希望可以跟大家一起，所以穿這件球衣在大巨蛋比賽。」

以日職球員的身份回到家鄉出賽，徐若熙維持一貫的淡定，被問及是否有緊張之情？他說：「目前都還好。」不僅因為是在熟悉的地方出賽，他也提到：「平常練習的東西就是為了比賽，所以把平常練習時的東西準備好，上場就把自己最好的一面展現出來。」

明天出戰中華隊，徐若熙表示，期待能對決陣中的兩名強打者，包括張育成以及他昔日在味全龍隊的隊友吉力吉撈・鞏冠，他也透露，自己赴日春訓這段時間學到的東西，「明天會全部拿出來對中華隊。」

徐若熙自2月1日起加入軟銀隊春訓，他提到，這期間也持續在調整自己的投球方式，但沒有做太大的動作變化，「只是想要找回自己最舒服的投球方式，有時候會去想前幾年自己狀況比較好的時候，回飯店都會看一下之前的影片，找回比賽比較好的感覺。」

至於赴日至今的適應狀況，徐若熙表示：「春訓到現在，大家對我都還滿友善，選手和教練都是。」他也坦言，還是會有點想念在台灣的食物，但隊友們都有讓他感受到溫情，「畢竟在國外人生地不熟、語言又不通，大家都對我滿親切。」

軟銀隊旅日投手徐若熙。記者曾原信／攝影
軟銀隊旅日投手徐若熙。記者曾原信／攝影
徐若熙隨軟銀隊返台參與交流賽。記者曾原信／攝影
徐若熙隨軟銀隊返台參與交流賽。記者曾原信／攝影
徐若熙身披軟銀戰袍返台參與交流賽。記者曾原信／攝影
徐若熙身披軟銀戰袍返台參與交流賽。記者曾原信／攝影

徐若熙 中華隊 軟銀

延伸閱讀

經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

影／徐若熙隨軟銀鷹返台打交流賽 26日將迎戰中華隊

經典賽／徐若熙笑嘻嘻要回台灣了 透露近況越來越好

經典賽／徐若熙返台前找回好感覺 交流賽已做好準備

相關新聞

台日交流賽／披軟銀戰袍返台參賽 徐若熙：希望能早點適應

旅日投手徐若熙今年轉戰日職軟銀鷹隊，本周隨隊來台參與台日交流賽，預計在26日先發出戰中華隊，之後就會加入中華隊迎接世界棒...

中職／台灣職棒觀賽體驗僅60分 蔡其昌盼未來「北中南都有蛋」

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌及六球團代表出席，他透露新的一年三大期許，並期望有朝一日能看到台灣職業棒球發展能有更...

台日交流賽／平野惠一重逢小久保裕紀 膚色太黑被虧

中華職棒中信兄弟隊要與日本職棒軟銀鷹隊交手，兄弟日籍教頭平野惠一先與認識的軟銀總教練小久保裕紀打招呼，沒想到對方開口第一...

台日交流賽／在中華隊學到「堅持」 宋晟睿返母隊中信兄弟出戰軟銀

2026台日棒球交流賽今天開打，首戰由去年奪下「日本一」的軟銀隊對決中信兄弟，軟銀隊由上澤直之先發，來台的一軍主力都排上...

台日交流賽／感受台灣棒球熱度和實力提升 王貞治：令人期待

日職軟銀鷹隊來台交流賽，「世界的全壘打王」王貞治也再次來台，今天賽前在中華棒協理事長辜仲諒的陪同下來到台北大巨蛋，他向日...

中職／韓流！高佳彬、金佳垠加入樂天女孩「韓籍五本柱」聯盟最多

中職樂天桃猿隊今天宣布好消息，啦啦隊「樂天女孩」不只三本柱續約，高佳彬與金佳垠也加入新賽季應援陣容，組成韓籍五本柱，成為目前中職韓籍啦啦隊人數最多的球隊。 2001年出生的高佳彬目前在韓職起亞虎

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。