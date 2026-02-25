台日交流賽／披軟銀戰袍返台參賽 徐若熙：希望能早點適應

旅日投手徐若熙今年轉戰日職軟銀鷹隊，本周隨隊來台參與台日交流賽，預計在26日先發出戰中華隊，之後就會加入中華隊迎接世界棒球經典賽（WBC）。徐若熙透露，很開心能回到家鄉比賽，目前自己身體狀況都正常，調整步調也都在軌道上，持續為WBC作準備。

今年是徐若熙加盟軟銀隊的第一年，他同時也入選本屆經典賽國手，這次軟銀隊來台與中信兄弟、中華隊進行交流賽，徐若熙以軟銀隊球員的身份亮相，他也提到做這決定的考量，「畢竟今年是到日本的第一年，想要早點適應日本球隊，希望可以跟大家一起，所以穿這件球衣在大巨蛋比賽。」

以日職球員的身份回到家鄉出賽，徐若熙維持一貫的淡定，被問及是否有緊張之情？他說：「目前都還好。」不僅因為是在熟悉的地方出賽，他也提到：「平常練習的東西就是為了比賽，所以把平常練習時的東西準備好，上場就把自己最好的一面展現出來。」

明天出戰中華隊，徐若熙表示，期待能對決陣中的兩名強打者，包括張育成以及他昔日在味全龍隊的隊友吉力吉撈・鞏冠，他也透露，自己赴日春訓這段時間學到的東西，「明天會全部拿出來對中華隊。」

徐若熙自2月1日起加入軟銀隊春訓，他提到，這期間也持續在調整自己的投球方式，但沒有做太大的動作變化，「只是想要找回自己最舒服的投球方式，有時候會去想前幾年自己狀況比較好的時候，回飯店都會看一下之前的影片，找回比賽比較好的感覺。」