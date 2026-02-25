中職／韓流！高佳彬、金佳垠加入樂天女孩「韓籍五本柱」聯盟最多

中職樂天桃猿隊今天宣布好消息，啦啦隊「樂天女孩」不只三本柱續約，高佳彬與金佳垠也加入新賽季應援陣容，組成韓籍五本柱，成為目前中職韓籍啦啦隊人數最多的球隊。

2001年出生的高佳彬目前在韓職起亞虎隊應援。台韓交流賽曾來台應援，留下難忘回憶。高佳彬說：「今年夏天可以加入樂天桃猿，參與應援活動，真的非常開心！」她談及自身魅力，「很多粉絲說很喜歡我的『笑眼』，所以站在應援台上笑著為球隊加油的時候，也希望可以把這份正能量帶給現場的大家。」

談到來台「後盾」，高佳彬毫不猶豫提起學姐廉世彬，分享最印象深刻的事：「她跟我說應援曲真的很多，短時間內要全部記熟其實不太容易。所以幫我整理出比賽一定會用到、出現頻率最高的幾首歌。」

高佳彬笑說，「她要我先優先把最重要的應援曲記起來，那時候真的覺得她超可靠，非常感謝她。」兩人的好交情粉絲都知道，「大家知道我跟世彬很要好，之後在球場上可以一起展現我們的好朋友默契，想到就很期待！」

2004年出生的金佳垠，於2023年從大邱FC足球啦啦隊出道，2024年加入韓職NC恐龍，以「可愛天花板」外型與精湛舞技深受喜愛。她笑說：「其實我的個性相當內向，但只要一跳舞就完全不一樣了，所以我想在跳舞時把自己反轉魅力展現給大家看，請大家期待！」

看見其他韓國啦啦隊員在台灣活動，金佳垠直呼，「一直覺得她們真的很帥氣，也想過『我能成為那樣的人嗎』？」她笑說世界沒什麼不可能，只要持續努力，就會迎來屬於自己的機會。為了更貼近球迷，她在開季前積極學習中文，「因為想和粉絲們有更多交流，請大家一起激勵，並期待我一步一步成長的樣子吧，哈哈。」

金佳垠也熱情喊話，「在我加入的這個賽季，讓我們一起努力應援，希望樂天能夠再次奪冠！」