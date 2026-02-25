影／中華職棒新春團拜 蔡其昌感謝球迷讓去年創下史上最好成績

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
中華職棒上午舉行新春團拜，中職會長蔡其昌（前排中）、六球團常務理事、球團代表等出席，中職會長蔡其昌表示過去一年受到球迷朋友，台灣全體國人的厚愛，讓中華職棒去年創下了史上最好的成績。記者曾學仁／攝影
中華職棒上午舉行新春團拜，中職會長蔡其昌、六球團常務理事、球團代表等出席，蔡其昌感謝過去一年受到球迷朋友，台灣全體國人的厚愛，讓中華職棒去年創下了史上最好的成績，每一隊的相關的營收表現，也應該都是創下史上非常好的成績。

蔡其昌表示展望新的一年，希望今年我們的票房，所有商品的販售，一樣能夠再創佳績，希望新的一年，所有的比賽也都能夠正常、順利的進行，下周就開始，世界棒球經典賽，台灣又將進入今年的棒球的高潮。

中華職棒上午舉行新春團拜，中職會長蔡其昌、六球團常務理事、球團代表等出席，中職會長蔡其昌（左）表示過去一年受到球迷朋友，台灣全體國人的厚愛，讓中華職棒去年創下了史上最好的成績。記者曾學仁／攝影
