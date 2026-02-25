影／中華職棒新春團拜 蔡其昌感謝球迷讓去年創下史上最好成績

日本職棒軟銀隊昨天抵達台灣，25日在台北大巨蛋與中信兄弟隊打交流賽，26日則是與經典賽中華隊交手。球星山川穗高昨天前往薩利亞餐廳喝台啤，但燉飯讓他直呼：「超級難吃。」 過去曾喊喜歡台灣的軟銀球員

2026-02-25 13:02