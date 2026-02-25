日職／山川穗高街頭幫台灣球迷簽名 老實說薩利亞「超難吃」

日本職棒軟銀隊昨天抵達台灣，25日在台北大巨蛋與中信兄弟隊打交流賽，26日則是與經典賽中華隊交手。球星山川穗高昨天前往薩利亞餐廳喝台啤，但燉飯讓他直呼：「超級難吃。」

過去曾喊喜歡台灣的軟銀球員秋廣優人，昨天透過IG限動分享山川穗高在街頭被球迷包圍，大方簽名的畫面。

山川穗高在街頭幫球迷簽名。圖／取自秋廣優人IG限動

山川穗高則是貼出秋廣優人與狗狗的合照，標記隊友又吉克樹，笑稱：「在台灣遇到又吉先生了。」

接著山川穗高透露原本想吃台灣在地美食，但因為只收現金，只好改吃日本連鎖餐廳薩利亞。他先貼出台啤的照片，接著貼燉飯並直呼「超級難吃」，還貼吃剩的玉米粒並問道：「有人知道這要怎麼吃？」