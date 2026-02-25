中職／台灣職棒觀賽體驗僅60分 蔡其昌盼未來「北中南都有蛋」

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌及六球團代表出席，他透露新的一年三大期許，並期望有朝一日能看到台灣職業棒球發展能有更近一步的發展，未來有「第二顆、第三顆蛋」提升球迷的觀賽體驗。

展望新的一年和中職37年新球季，蔡其昌今天道出期許，第一個希望新的一年，中職所有賽事都能正常進行，各球團在票房、商品等都能再創佳績；第二個則是希望下周開打的世界棒球經典賽，中華隊全力以赴打出好成績，前進美國邁阿密。

對於今年球季，蔡其昌指出，聯盟會持續在各方面作提升，包括APP，以及新球場亞太棒球場的啟用；他表示，第三個新年期許就是聯盟將和六球團一起持續精進，「要讓球迷感受到，聯盟和球團，都想辦法要把事情做好。」

蔡其昌擔任中職會長的任期至2027年，但仍希望看到台灣職業棒球環境向上提升，尤其在觀賽體驗部分，他直言，目前中職僅做到及格邊緣的「60分」，「到了職棒36年，進場人數已經成長到場均破萬，要思考怎麼進展到下一個階段。」

蔡其昌指出，台灣的天氣太熱，又常因下雨和颱風延賽，如果台灣有更多「Dome」、有室內棒球場，就會相對減少很多延賽的狀況，「最重要的是比賽的觀賽體驗會提升非常多，這是台灣職業棒球要再往上衝的關鍵。」

因此蔡其昌的願景，希望台灣「北中南都有蛋」，他提到，未來建置的巨蛋可大可小，「台灣可以依照各地的需求，可以像台北大巨蛋是四萬人，也可以在其他地方選擇三萬人、兩萬人的蛋，但希望是室內球場，這對台灣棒球的發展會有一定程度的幫助。」

蔡其昌呼籲地方政府能多多支持，與中職球團配合，讓台灣接下來能再出現第二顆蛋、第三顆蛋，並且做出差異化。