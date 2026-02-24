聽新聞
中國信託60周年 致敬棒球拚勁

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託六十周年品牌影片「接棒篇」致敬台灣棒球精神，力挺中華隊續寫台灣棒球榮耀。圖／中信金控提供
中國信託六十周年品牌影片「接棒篇」致敬台灣棒球精神，力挺中華隊續寫台灣棒球榮耀。圖／中信金控提供

中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，守護棒運發展，今年適逢創立六十周年，全新品牌形象廣告影片「接棒篇」今天上線，除了致敬永不放棄、傳達「一棒接一棒」的台灣棒球精神，世界棒球經典賽（ＷＢＣ）將於三月開打，中國信託號召全台球迷集氣，透過今天登場的「二○二六中國信託六十周年台日棒球國際交流賽」提前暖身，力挺中華隊再次躍上世界舞台。

中國信託六十周年品牌形象影片「接棒篇」以棒球為主軸，藉由一九三一年嘉義農林棒球隊（ＫＡＮＯ）勇敢踏上日本高校棒球聖殿甲子園征途喚起觀眾記憶，還原一九六八年紅葉少棒點燃台灣三級棒球全民熱潮，也展現出一九九○年開啟中華職棒大聯盟新紀元，即使歷經低潮與考驗，始終秉持永不放棄的精神，最終則以二○二四年世界棒球十二強賽迎來世界冠軍的榮耀經典畫面收尾，刻畫台灣棒球從不易到不凡的奮鬥史。

中國信託為台灣首家投入五級棒球運動推展的企業。中國信託表示，台灣棒球的輝煌是代代傳承積累，「接棒篇」記錄在艱困環境默默耕耘、不畏挫折的拚勁，堅毅及永不放棄的態度。

中信銀冠名贊助的台日交流賽，今起一連四天於台北大巨蛋登場；而「接棒篇」將於台日交流賽開場首播，希望透過「接棒篇」喚起民眾心中對棒球的感動，陪中華隊挺進榮耀。

