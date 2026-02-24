快訊

台股3萬5000點穩了？台積電盤後鉅額交易驚見2073元歷史天價

私服上班全直擊 王建民「飄髮」撞臉SJ金希澈！韓媒也轉發

萬元外套退貨不成…她遭「肉搜IG」網怒轟噁心 知名服飾品牌回應

中國信託60週年形象影片 向台灣棒球精神致敬

中央社／ 台北24日電
中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供
中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供

中國信託發布新聞稿表示，今年適逢創立60週年，中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，推出全新形象影片「接棒篇」，致敬永不放棄、傳達「一棒接一棒」的台灣棒球精神。

新聞稿中提及，即將上線的中國信託60週年品牌形象影片「接棒篇」以棒球為主軸，藉由1931年嘉義農林棒球隊（Kano Baseball Team, KANO）勇敢踏上日本高校棒球聖殿甲子園征途喚起觀眾記憶，還原1968年紅葉少棒點燃台灣三級棒球全民熱潮。

同時，亦展現出1990年開啟中華職棒大聯盟新紀元，即使歷經低潮與考驗，始終秉持永不放棄的精神，最終以2024年世界12強棒球賽（Premier 12）迎來世界冠軍的榮耀經典畫面收尾，刻劃下台灣棒球從不易到不凡的奮鬥史。

中國信託表示，今日台灣棒球的輝煌並非偶然，而是代代傳承積累的成果，「接棒篇」記錄一代又一代在艱困環境默默耕耘、不畏挫折的拚勁，堅毅及永不放棄的態度，構築台灣棒球最動人的核心。

另一方面，中國信託商業銀行冠名贊助「台日棒球國際交流賽」明起一連4天於台北大巨蛋舉行，不僅深化台日棒球交流，更是世界棒球經典賽（WBC）的前哨戰，「接棒篇」將於台日交流賽開場首播，希望喚起民眾心中對棒球的感動，凝聚全民一心的力量，陪代表隊挺進榮耀。

中國信託表示，身為台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，支持台灣棒球從基層扎根到征戰國際舞台，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，更多次贊助重要國際賽事。60年來所堅持的企業精神，與台灣棒球精神所展現的初心與永不放棄相互契合，期許成為台灣發展的「關鍵下一棒」，為台灣累積更扎實的實力、續創佳績。

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供
中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供

中國信託60週年品牌影片向臺灣棒球精神致敬

一棒接一棒　力挺中華隊躍上世界舞臺續寫榮耀

中國信託長期深耕臺灣五級棒球運動，守護棒運發展，今（2026）年適逢創立60週年，全新品牌形象廣告影片「接棒篇」將於明（25）日上線，娓娓道來臺灣棒球發展從艱辛開創、歷經黑暗時光、調整再出發、茁壯成長進而登上世界巔峰舞臺過程，致敬永不放棄、傳達「一棒接一棒」的臺灣棒球精神。值得一提的是，2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）將於今年3月開打，中國信託特別號召全臺球迷集氣，透過明日登場的「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」（簡稱「台日交流賽」）提前暖身，力挺中華隊再次躍上世界舞臺，續寫臺灣棒球榮耀傳奇。

即將上線的中國信託60週年品牌形象影片「接棒篇」以棒球為主軸，藉由1931年嘉義農林棒球隊（Kano Baseball Team, KANO）勇敢踏上日本高校棒球聖殿甲子園征途喚起觀眾記憶，還原1968年紅葉少棒點燃臺灣三級棒球全民熱潮，亦展現出1990年開啟中華職棒大聯盟新紀元，即使歷經低潮與考驗，始終秉持永不放棄的精神，最終則以2024年世界棒球12強賽（Premier 12）迎來世界冠軍的榮耀經典畫面收尾，刻劃下臺灣棒球從不易到不凡的奮鬥史。中國信託表示，今日臺灣棒球的輝煌並非偶然，而是代代傳承積累的成果，「接棒篇」記錄一代又一代在艱困環境默默耕耘、不畏挫折的拚勁，堅毅及永不放棄的態度，構築臺灣棒球最動人的核心。

另一方面，中國信託商業銀行冠名贊助台日交流賽明日起一連四天於臺北大巨蛋登場，對戰組合分別為福岡軟銀鷹隊與中信兄弟棒球隊、福岡軟銀鷹隊與中華隊、北海道日本火腿鬥士隊與中華隊，以及北海道日本火腿鬥士隊與味全龍棒球隊，不僅深化臺日棒球交流，更是WBC的前哨戰。「接棒篇」將於台日交流賽開場首播，中國信託希望透過「接棒篇」喚起民眾心中對棒球的感動，凝聚全民一心的力量，陪同中華隊挺進榮耀。

中國信託為臺灣首家投入五級棒球運動推展的企業，支持臺灣棒球從基層扎根到征戰國際舞臺，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，更多次贊助重要國際賽事。中國信託60年來所堅持的企業精神，與臺灣棒球精神所展現的初心與永不放棄相互契合，中國信託期許成為臺灣發展的「關鍵下一棒」，為臺灣累積更扎實的實力、續創佳績。

中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供
中國信託60週年品牌影片「接棒篇」致敬臺灣棒球精神將於明（25）日首播，力挺中華隊續寫臺灣棒球榮耀。／中信金控提供

棒球 中華職棒 甲子園

延伸閱讀

台日交流賽／上澤直之睽違12年再訪台 期待嘗試台灣美食

經典賽／上澤直之懂徐若熙異國打拚辛苦 點語言溝通重要性

限時1天！星巴克迎連假「大杯買1送1」 獨家「棒球主題周邊」曝光「棒球小熊」超萌必收

用餐4人同行1人免費、啤酒買1送1 和逸飯店棒球應援優惠來了

相關新聞

中職／新球季賽程公布！台北大巨蛋58場 「亞太元年」打48場

中華職棒37年今天正式公布例行賽賽程，將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟隊在台北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序...

日職／懂徐若熙異國挑戰的辛苦 上澤直之：要相信自己以往做的事

軟銀隊來台進行交流賽，部分選手今天抵台後即現身台北大巨蛋練球，將在明天面對中信兄弟隊登板的上澤直之也是其中之一，談到給徐...

中國信託60週年形象影片 向台灣棒球精神致敬

中國信託發布新聞稿表示，今年適逢創立60週年，中國信託長期深耕台灣五級棒球運動，推出全新形象影片「接棒篇」，致敬永不放棄...

台日交流賽／上澤直之睽違12年再訪台 期待嘗試台灣美食

日職福岡軟銀鷹隊投手上澤直之預計明天在台日棒球國際交流賽登板，上澤直之睽違12年再度來台，對台灣的印象是台灣人都很親切，...

中職／野原武人出任桃猿領隊 具改善球員住宿及訓練環境經驗

樂天桃猿隊今天宣布新任領隊，野原武人將接替森井誠之擔任新任總經理執行長兼領隊，球團希望憑藉野原武人在領導日本足球甲級聯賽...

中職／官辦熱身賽3月9日開打亞太加入戰局 悍將挑戰另類4連霸

中華職棒今天公布官辦熱身賽賽程，今年將於3月9日開打，以中南部為主，亞太主、副球場首度加入熱身賽使用場地，全新球場的啟用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。