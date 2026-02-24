中職／新球季賽程公布！台北大巨蛋58場 「亞太元年」打48場

中華職棒37年今天正式公布例行賽賽程，將於3月28日正式開打，由樂天桃猿與中信兄弟隊在台北大巨蛋交鋒，揭開中職37年的序幕。今年賽事將於全台11座球場舉行，其中亞太主球場正式啟用一軍例行賽，全年共安排48場賽事，為新球季增添嶄新話題。

今年例行賽使用的11座球場與場次分配為：台北大巨蛋58場、天母球場40場、新莊球場50場、樂天桃園球場52場、洲際球場47場、斗六球場2場、亞太主球場48場、澄清湖球場45場、花蓮球場2場、台東球場6場。

開幕戰後，3月29日將進行「一日三地」賽事。台北大巨蛋由樂天桃猿續任主隊迎戰味全龍；中信兄弟則在洲際球場舉行主場開幕戰，對手為富邦悍將；統一獅隊在亞太主球場進行主場首戰，迎戰台鋼雄鷹隊。

3月31日，樂天桃猿返回桃園主場，在桃園棒球場對決台鋼雄鷹。4月3日新莊棒球場主場首戰由富邦悍將迎戰樂天桃猿；同日味全龍於天母球場進行主場首戰，對手為台鋼雄鷹。4月6日，高雄澄清湖棒球場也將迎來主場開幕戰，由台鋼雄鷹對戰統一獅。

嘉義市立棒球場本季首戰將於4月22日登場，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰味全龍。5月19、20日花蓮球場安排兩場賽事，味全龍與台鋼雄鷹過招。斗六球場賽事則於下半季展開，7月8、9日同樣由味全龍與台鋼雄鷹交手。台東球場則於7月14、15日迎來系列戰，由台鋼雄鷹擔任主隊迎戰富邦悍將，點燃台東棒球熱情。

台北大巨蛋在初版賽程分到58場，味全龍隊手握16場主場為最多，中信兄弟11場居次、接著是富邦悍將10場、樂天桃猿隊8場、台鋼雄鷹7場、統一獅隊6場；若以客場來看，中信兄弟17場最多，富邦悍將12場居次，接著是統一獅隊11場、樂天猿隊10場、味全龍隊8場，台鋼雄鷹客場場次掛蛋。