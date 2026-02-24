快訊

台日交流賽／上澤直之睽違12年再訪台 期待嘗試台灣美食

中央社／ 台北24日電
2026台日棒球國際交流賽25日將於台北大巨蛋登場，日本職棒福岡軟銀鷹隊投手上澤直之（圖）24日隨隊到大巨蛋備戰，在場中進行傳接球訓練。中央社
日職福岡軟銀鷹隊投手上澤直之預計明天在台日棒球國際交流賽登板，上澤直之睽違12年再度來台，對台灣的印象是台灣人都很親切，比賽之餘也希望可以逛夜市、品嚐台灣美食。

2026年台日棒球國際交流賽將於25日至28日在台北大巨蛋舉行，明天首戰日職福岡軟銀鷹隊將派出投手上澤直之對中信兄弟登板，軟銀今天練球結束後上澤直之也有接受媒體訪問。

上澤直之回憶前次來台是2014年U21世界盃棒球賽，當時比賽地點在台中，U21世界盃時冠軍戰不敵台灣，雖然覺得可惜，但可以出國比賽是很好的經驗，此次是第2度來台灣，也是首度到台北，城市氛圍不太一樣，但不變的是台灣人都很親切，問路都會得到很熱情的協助。

上澤直之透露，今年在投球動作上與去年有點不同，現階段還在慢慢適應不同的投球動作，知道此次比賽受到矚目，也希望可以投出讓自己滿意表現，創造美好的回憶。

被問起有沒有想要嘗試的事情，上澤直之表示，比賽之外，也希望到處走走逛逛，知道附近有夜市，希望可以嘗試一些台灣的美食小吃。

