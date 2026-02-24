日職／懂徐若熙異國挑戰的辛苦 上澤直之：要相信自己以往做的事

軟銀隊來台進行交流賽，部分選手今天抵台後即現身台北大巨蛋練球，將在明天面對中信兄弟隊登板的上澤直之也是其中之一，談到給徐若熙的建議，他說：「他在台灣有很好的成績，只要相信自己以往所做的事，在日本好好表現就沒有問題。」

上澤曾在2014年U21世界盃棒球賽來過台灣，當時在決賽輸給中華隊，那一趟旅程留下台灣人很親切的印象，「有次在路上問路，大家都很親切跟我說怎麼走。」但他也說當時是去台中，這次是第一次來台北，感受到城市氛圍很不一樣。

上澤表示，目前是春訓重要的準備期，明天目標是希望能一顆、一顆投出滿意的球，「很難得到國外比賽，希望可以留下好的回憶。」也把台灣美食放在心上，「聽說附近有個夜市，希望可以去那邊逛逛。」

軟銀今年重金簽下徐若熙，從「龍」轉「鷹」在異域展開生涯新篇章，上澤直言，在異國比賽是很辛苦的事，「看到他在春訓很認真，現在可以回到故鄉，對他也可以稍微放鬆一點。」

上澤也有旅外經驗，格外清楚在異國挑戰的辛苦，提供自己的建言，也希望能助徐若熙一臂之力，「語言上沒辦法溝通是很大的壓力，也希望可以在這方面幫助他，讓他可以放心。」