經典賽／中華隊熱身賽強碰悍將 陳偉殷重逢中日戰友森野将彦

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷、富邦悍將首席兼打擊教練森野将彦過去在中日龍隊當過隊友。圖／富邦悍將隊提供
陳偉殷、富邦悍將首席兼打擊教練森野将彦過去在中日龍隊當過隊友。圖／富邦悍將隊提供

中華隊今天在台北大巨蛋「閉門」熱身賽面對富邦悍將隊，上演舊友重逢，以情蒐團隊身分幫助中華隊的傳奇左投陳偉殷，以及目前在悍將教練團中的森野将彦，是過去日職中日龍隊戰友，如今在台灣相會。

中華隊年後移師台北大巨蛋後，先與韓職培證英雄隊過招2場，吞下1和1敗，昨天休兵1天後，將在今天對上悍將，也是最後一場「閉門」熱身賽。

賽前場邊先上演相見歡場面，陳偉殷過去從2004到11年效力中日龍隊，森野從1997年起到去年球季，從選手到教練生涯，全數都在中日度過，兩人過去在中日當過隊友，今天因為熱身賽有機會在台北碰到面，笑嘻嘻留下合影。

森野去年球季結束後離開中日，轉戰台灣，擔任悍將首席兼打擊教練，是他職棒生涯首度效力中日以外的球隊。

