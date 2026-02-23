中職／官辦熱身賽3月9日開打亞太加入戰局 悍將挑戰另類4連霸

中華職棒今天公布官辦熱身賽賽程，今年將於3月9日開打，以中南部為主，亞太主、副球場首度加入熱身賽使用場地，全新球場的啟用成為本次賽事一大焦點。此外，官辦熱身賽過去3年都由富邦悍將隊戰績排名第一，今年將挑戰另類4連霸。

今年熱身賽將自3月9日進行至3月25日，六隊共安排30場賽事，各隊皆出賽10場。比賽場地包括高雄澄清湖棒球場、斗六棒球場、嘉義市立棒球場、亞太主球場與亞太副球場。賽事開打時間分為平日18:35、假日17:05，其中3月14、15日於斗六棒球場一日兩場賽事之午場為12:05開打；3月14、15日於亞太副球場，以及3月21、22日於亞太主球場之賽事，則為13:05開打。

熱身賽售票資訊同步公布，平日全票200元、預售票180元；假日應援席採單一票價，全票500元，享提前15分鐘由專屬通道自由入座，每場次200張；假日自由席全票300元、預售票280元，皆採自由入座。