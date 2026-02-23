快訊

南韓獲得情報 傳金正恩愛女金主愛任「飛彈總局局長」

韓職／來台訓練卻涉足賭博場所 樂天4球員被重罰禁賽至少30場

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國媒體報導，韓國職棒聯盟(KBO)於今天召開處分委員會，針對樂天巨人高承慜、金東赫、金世民、羅承燁，被報導在台灣訓練期間涉足賭博場所進行審查，最終確認此事並判罰出爐，至少禁賽30場，最嚴重金東赫則禁賽達50場。

處分委員會被確認，於台灣進行春訓的樂天巨人隊球員，在台南住宿附近的一家具有賭博性質的遊戲場，並參與電子博彩遊戲。樂天巨人球團上週向聯盟報告此事。

處分委員會依據規約，其中金東赫是累犯，對自去年起共三次造訪賭博場所，處以50場比賽禁賽處分；其餘三名球員，則只有出入一次賭博場所，處以30場比賽禁賽。

這件事一度引發關注，是球員是否涉嫌性騷女店員，但最終店家澄清否認，只是送飲料，因拍攝角度問題，像是球員的手碰觸女店員，但確實並沒有性騷情事。

