中職／新年禮物來了！李珠珢續當Fubon Angels本季首場正式應援在悍將

李珠珢2026年球季依然是「富邦至寶」！富邦育樂今天正式宣布，在台韓兩地擁有超高人氣的「AI女神」李珠珢，今年球季將繼續以Fubon Angels身分為富邦悍將應援。李珠珢也開心期待新賽季的到來，她已經全力準備好在主場與悍將家人們相聚，再次點燃應援火花，也是送給悍將家人們最好的新年禮物。

2025年富邦育樂展現高度誠意，與李珠珢簽下台灣演藝工作全經紀約，她也是富邦育樂旗下第一位擁有全經紀約的啦啦隊員。

回顧過去一年，她的加入，不僅是場上應援的「嬌」點，引爆社群流量，更數度成為網路熱門話題，成功帶動了悍將主場票房成長與周邊商品熱銷。此外，她也擔任多項知名品牌的代言人，掀起全台「李珠珢旋風」。值得一提的是，李珠珢去年無論在場上應援，或是場中個人及小組歌舞表演，皆展現亮眼實力與高度舞台魅力，精彩表現深受球迷肯定。

富邦育樂今天正式公布，李珠珢今年球季將繼續以Fubon Angels身分為富邦悍將應援。李珠珢興奮地表示：「去年在台灣感受到粉絲們的熱情與包容，真的很想念你們，這份感動一直放心中，給了我很大的力量，讓我感到非常榮幸與幸福，已經迫不及待想要見到大家了！」今年球季李珠珢的首場正式應援將在悍將登場，屆時期待與粉絲們再次見面。