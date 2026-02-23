WBC棒球熱潮吹進台南 巷仔Niau揮棒上陣 5款公仔下周開賣
隨著世界棒球經典賽即將登場，再度掀起台灣棒球熱，而這股風潮也吹進台南文化場域，台南市定古蹟「愛國婦人會館」即日起至4月6日除推出巷仔Niau棒球故事特展外，3月2日將開賣「巷仔Niau棒球姿勢模型」，推出5款造型，讓民眾把展場、球場中的熱血帶回生活日常。
文化局表示，台南城市吉祥物以巷仔Niau為主角，設計融入在地文化元素，包含荷蘭商船意象、孔廟燕尾脊線條與鯤鯓海浪紋理，形塑溫潤親切的城市形象等，此次巷仔Niau棒球故事特展則結合棒球運動與城市IP創意，將球場上的拼搏精神轉化為展場敘事，增添濃厚運動氛圍與城市記憶。
文化局說，特展透過場景建構與故事鋪陳，讓角色穿梭在巷弄日常與熱血球場之間，且棒球不僅是競技運動，更象徵人與土地之間的連結與凝聚；展場也規畫手拿牌道具及拍照互動，讓遊客與巷仔Niau同框合影，把觀展過程變成專屬的回憶。
另外，為延續展覽熱度，將推出5款巷仔Niau棒球微型公仔系列商品，姿勢包含投手、捕手、外野手、打者、跑者等，3月2日起在愛國婦人會館發售，各款公仔呈現揮棒、投球、滑壘等動作姿態，設計細膩，濃縮棒球運動的動態張力與角色魅力，兼具收藏價值與紀念意義。
