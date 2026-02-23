經典賽／日本隊貧打慘遭軟銀完封 不算支援選手全場只有1安

日本隊備戰世界棒球經典賽，今天繼續在宮崎和日本職棒軟銀鷹隊進行熱身賽，全場只出現兩支安打，完全無法得分，終場以0：4落敗。

日本隊昨天對軟銀首戰揮出16支安打，以13：3大勝，今天第2戰再度吸引爆滿3萬人進場觀戰，日本隊先發9棒依序是近藤健介、周東佑京、牧秀悟、佐藤輝明、森下翔太、牧原大成、小園海斗、若月健矢、中山禮都（巨人隊支援球員）。

軟銀推出6名投手登板，前5局完全未被揮出安打，日本隊直到第6局首名打者中山禮都才開張，接下來7、8局又遭壓制，9局上2出局後，森下翔太揮出全隊第2安，也是國家隊打者唯一安打紀錄。

日本隊全場吞下9次三振，佐藤輝明、小園海斗各有2K，全隊5次四死球紀錄包括牧秀悟觸身球，周東佑京則有1次盜壘成功。

軟銀打線面對6名投手出現7支安打、獲得5次保送，同樣吞下9次三振，打完前7局1：0領先，8局下秋廣優人面對佐藤柳之介（廣島隊支援球員），轟出中右外野方向3分全壘打，軟銀終場以4分之差獲勝。