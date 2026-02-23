中職／獅隊公布上半季主題日 329亞太首戰、6月聯手三麗鷗「攻蛋」

統一獅隊公布上半季7檔主題日，主場開幕戰將於3月29日亞太棒球村成棒主球場熱鬧開打，對戰台鋼雄鷹隊，今年聯手三麗鷗「攻蛋」，6月5日到7日在台北大巨蛋作東迎戰富邦悍將隊，由Hello Kitty領軍其他六位明星，一起要在棒球場跟大家進行尋寶任務。此外，去年每逢周五推出星光女孩日獲得好評，讓球迷更進一步認識每一位ＵniGirls女孩，今年球季也持續推出。

統一獅隊上半季主題日如下：

▍鬥陣起行 亞太首戰 ▍

從第一聲獅吼開始，這支球隊，從來不是一個人走到今天。有人在台南球場的看台上長大，有人第一次牽著孩子的手走進球場，也有人，把青春、汗水，留在紅土上。教練選手繪世代傳承，球場會更新，但有些東西，我們一直放在心裡。2026 年，我們帶著過去的記憶，也帶著對未來的期待，鬥陣起行，從亞太正式出發

3.29 ㊐ 16:05 vs. 雄鷹 亞太成棒主球場

▍榮耀時刻 背號引退 ▍

今年即將邁向統一獅隊史第37年，回憶曾經的點點滴滴，在這個職業戰場上，有許多前輩一次又一次帶著我們共享榮耀，有一份堅持不退縮的鬥志，克服許多挑戰，成就每一個榮耀的紀錄，而這一晚，我們將向選手號碼致敬，舉辦屬於獅隊歷史的背號引退儀式，引退的不是數字，而是一段黃金歲月、一種球風，還有那個世代球迷的青春

4.11 ㊅ 16:05 vs.龍 台南 亞太成棒主球場

4.12 ㊐ 16:05 vs.龍 台南 亞太成棒主球場

▍熱鬪雙城 南人對決 ▍

2024～2025年，府城統一獅與高雄台鋼雄鷹共同合作推出南人祭主題行銷，結合兩隊吉祥物、女孩及應援對抗，在看台一、三壘壁壘分明競爭，別於全主場應援的獨特魅力。2026年兩座城市一樣來自南方，一樣被炙熱的太陽淬煉，一樣為榮耀而戰，在這系列的對決，沒有退路，唯有全力，硬碰硬的南人對決，才能寫下感動的棒球篇章。

4.24 ㊄ 18:35 vs.雄鷹 亞太成棒主球場

4.25 ㊅ 16:05 vs.雄鷹 亞太成棒主球場

4.26 ㊐ 16:05 vs.雄鷹 亞太成棒主球場

獅隊應援區：一壘、本後看台、外野看台

雄鷹應援曲：三壘

▍TONY STAN汪汪萊 ▍

各位愛狗人士請注意，喵喵與汪汪的跨界大混戰即將登場，統一獅隊首度聯名最有梗的台南知名插畫家-屎蛋唐尼與他的歡樂動物園，一起攜手在球場打造最歡樂的狗狗主題嘉年華。最幽默的視覺聯名、最實用的周邊商品，都幫你準備好了！邀請一號隊友們帶著家中最可愛的毛小孩們，一起進場釋放壓力徹底狂歡吧！

5.01 ㊄ 16:05 vs.猿 亞太成棒主球場

5.02 ㊅ 16:05 vs.猿 亞太成棒主球場

5.03 ㊐ 16:05 vs.猿 亞太成棒主球場

▍府城獅吼宮 吼力包高中 ▍

府城獅吼宮廟宇季是一年一度棒球迷必要朝聖主題盛會，獅王神轎是球迷凝聚力量的精神指標，2021年有球必應廟宇季、2022年府城獅吼宮、2023年吼力發大財、2025良緣神助宮，每一年都有不同主題特色與在地廟宇合作，今年特別規劃吼力包高中主題，結合文昌帝君，象徵智慧、考運、文運及前途的明燈，彷彿一筆可定文章高下，一棒可定勝負戰果，文運加持，戰運全開。

5.16 ㊅ 16:05 vs.象 亞太成棒主球場

5.17 ㊐ 16:05 vs.象 亞太成棒主球場

▍SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting ▍

2025夏季，統一獅與三麗鷗聯名合作，高雄澄清湖棒球場推出棒球主題日，今年六月三麗鷗將再次與統一獅聯名合作，這次要前進台北大巨蛋，由明星Hello Kitty領軍，和其他六位明星，一起要在棒球場跟大家進行尋寶任務，你怎麼能錯過呢？

6.05 ㊄ 18:35 vs.悍將 台北大巨蛋

6.06 ㊅ 16:05 vs.悍將 台北大巨蛋

6.07 ㊐ 16:05 vs.悍將 台北大巨蛋

▍台日雙獅好友日 ▍

台日職棒迷每年最期待的年度盛事熱力回歸！「埼玉西武獅 × 統一獅」聯手打造的雙獅好友交流主題日，今年將首度進駐全新的亞太棒球場，開啟充滿歷史意義的新篇章！

滿滿的台日棒球元素及令人期待的神秘嘉賓，最有活力的吉祥物與啦啦隊的夢幻聯動，還有讓荷包君失守的聯名商品到充滿日式氛圍的場內外活動規劃，絕對讓熱愛台日棒球文化的球迷們感動滿滿，不虛此行！

6.19 ㊄ 16:05 vs.雄鷹 亞太成棒主球場

6.20 ㊅ 16:05 vs.象 亞太成棒主球場

6.21 ㊐ 16:05 vs.象 亞太成棒主球場