棒球／重砲補到位 Oisix新潟遠征台灣展現全新面貌

旅日好手陽岱鋼效力的Oisix新潟天鵝之皇隊 (Oisix新潟)，本週末將到台灣高雄與台鋼雄鷹進行連續兩年的交流賽。

Oisix新潟在去年季後進行了積極的補強，網羅了包括曾是日本火腿隊牛棚主力的石川直也、井口和朋，以及前樂天速球派投手宮森智志。攻擊方面，曾經效力日本火腿、阪神虎隊的渡邊諒之外，本季補進了他們較為欠缺的長程火力，曾經於2022年在日本職棒單季擊出23支全壘打的洋砲沃克(Adam Walker)將是一大亮點。

沃克是在2022年加盟讀賣巨人隊，儘管加盟前頂著連續兩年美國獨立聯盟MVP的光環，不過畢竟實力充滿未知，因此年薪僅僅30萬美金(約3,400萬日圓)。然而他卻在NPB的第一年球季就在一軍出賽124場，繳出了0.271打擊率、23支全壘打、52分打點的優質成績，OPS達到0.821。

曾經於2022年在日本職棒單季擊出23支全壘打的洋砲沃克，是新潟天鵝之皇隊一大亮點。 新潟天鵝之皇隊IG

巨人隊可說撿到寶，季後與他簽下2年複數年合約，年薪漲到1億日圓。同時，當季9名洋將在季後包括24支全壘打的波蘭柯(Gregory Polanco)、5勝7敗、防禦率3.18的左投梅賽斯(C.C.Mercedes)、主力中繼迪拉羅薩(Rubby De La Rosa)都未獲續約，只有沃克一人續留，足見巨人隊當年對他的器重程度。

沃克的守備是主要課題，不過長打火力是當時巨人隊所不可或缺的，畢竟他能在打席數不足的情況下還打出23轟，與當時巨人隊的主砲岡本和真、丸佳浩、中田翔、波蘭柯(Gregory Polanco)，合計5人都打出單季20轟以上，是巨人隊2007年之後、相隔15年再度出現的長打盛況。

2023年因為新洋砲布林森(Lewis Brinson)加入的影響，沃克在一軍的出賽機會大幅減少，只剩下57場，後期甚至以代打為主，不過有限的機會仍然繳出了0.263打擊率、6支全壘打、20分打點。一般認為，以他的外野守備能力在必須擔任守備的中央聯盟發展將會大幅受限，轉到有DH指定打擊制的太平洋聯盟或許有新的轉機。果不其然，季後需要投手補強的巨人，將沃克交易到軟銀鷹，換得泉圭輔、高橋礼兩名投手，各取所需。

2024年轉到軟銀之後，沃克迅速成為新監督小久保裕紀所倚重的新戰力，擔任開幕戰第七棒、DH指定打擊，但可惜長期的低潮讓軟銀無法花太多時間等待，4月底之後就再也沒有升上一軍，結束他的日本職棒一軍時代，隔年轉戰日本獨立聯盟BC聯盟神奈川。今年34歲的沃克加入Oisix新潟，雖然以他的年紀要再重返NPB有一定難度，不過平常例行賽將與日本職棒的二軍隊伍交戰，若能展現他過去在日職一軍單季20轟的長打身手，勢必會重新吸引目光。

前巨人隊名將桑田真澄擔任新潟天鵝之皇隊棒球事務總管CBO，整體聲勢大幅上揚。 新潟天鵝之皇隊IG

Oisix新潟天鵝之皇隊2024年開始加入日本職棒二軍，去年在武田勝監督的帶領下勝率從0.342進步到0.392，有明顯的成長。加上球隊養成有一定成效，有幾名選手在去年的NPB選秀會上獲得指名。包括拿下二軍投手四冠王的主力先發能登嵩都，被阪神虎隊在選秀會上第五指名。

左投手牧野憲伸以育成選秀第一指名加入中日龍隊；連續兩年二軍東部聯盟的安打王知念大成則加入了讀賣巨人隊。再加上去高知名度的巨人OB桑田真澄擔任棒球事務總管CBO，整體聲勢大幅上揚。如果透過沃克等外援積極補強，加上老將陽岱鋼的帶領，達成球團設下的年度5成勝率目標，將是大躍進的一個賽季，重新出發的Oisix新潟天鵝之皇隊令人期待。