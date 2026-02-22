日職／宋家豪春訓9球三上三下 林安可保送上壘

在日本職棒打拚的台灣選手樂天金鷲隊投手宋家豪、西武獅隊野手林安可，今天都在春訓熱身賽上場，宋家豪只用9球就投完1局、三上三下無失分，林安可選到保送上壘。

東北樂天金鷲隊對上橫濱DeNA灣星隊的熱身賽中，宋家豪在第8局登板，先是4球三振掉山本祐大，接著2球讓度會隆輝敲出左外野飛球出局，3球讓戶柱恭孝敲出中外野飛球出局。

效力埼玉西武獅隊的林安可在今天與韓國職棒樂天巨人隊的交流賽中，擔任先發第4棒、指定打擊，首打席在1局下2出局、二壘有人時，選到四壞保送上壘，3局下2出局、三壘有人時則敲出游擊高飛球出局，隨後被代打換下場。

這兩場比賽都以平手作收，金鷲隊在0：2劣勢下，靠著3局上、4局上連續得分，以2：2與橫濱隊戰平；西武則是在8局下先攻下2分，不過9局上樂天巨人隊得到3分逆轉，9局下西武隊靠渡部聖彌的安打扳平比數，3：3握手言和。