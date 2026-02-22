聽新聞
運動人生／再見漏接→再見全壘打→奧運熄火 趙士強 英雄命遇上狗熊運

聯合報／ 記者藍宗標／專題報導
一九八四年洛杉磯奧運棒球表演賽，中華隊獲得銅牌獎，趙士強（左二）與隊友揮手向球迷致意。本報資料照片
一九八四年洛杉磯奧運棒球表演賽，中華隊獲得銅牌獎，趙士強（左二）與隊友揮手向球迷致意。本報資料照片

●你怎能不愛棒球

第六屆世界棒球經典賽三月登場，中華隊要怎樣面對火球投手？「微笑喬治」趙士強開了七個字的藥方－「棒子握短一公分」。

趙士強接受聯合報「運動人生」專訪，他的「棒球智慧」完美展現電影「魔球」那句經典：「你怎能不愛棒球？」

棒球運動發展極早，多次列為奧運表演賽；一九八三年，中華隊靠名投郭泰源壓制日本隊火線、「微笑喬治」趙士強再見全壘打，取得隔年進軍奧運門票，不料「全壘打王」突然熄火，首度參加奧運表演賽只以銅牌作收。想起四十多年前的戰役，趙士強直言「奧運對我來說是傷害很大的比賽」。

趙士強原是台中市北屯國小籃球隊員，因人高馬大被選進棒球隊，成了金龍少棒第五代球員。後來，他從東峰國中轉到屏東美和中學，拿過青少棒及青棒世界冠軍。

趙士強首次當選成棒國手是一九八二年世界盃，中華隊與美國隊並列第三；當年廿二歲的他，卅二次打數揮出兩支全壘打、一支三壘打、七支二壘打等十七支安打，以打擊率五成三一奪下大會打擊王，還獲選明星右外野手，「微笑喬治」封號不脛而走。

隔年洲際盃，趙士強對上半職業模式訓練的古巴隊強投，連轟兩支全壘打，迫使古巴隊在他後兩次打擊採取保送戰術「敬遠」，他也獲選大會最受歡迎球員。

進軍洛杉磯奧運 成敗都是他

一九八四年洛杉磯奧運將棒球列為表演賽，前一年的亞洲棒球錦標賽成了奧運資格賽；中華隊在決賽鏖戰日本隊至九局仍四比四平手，九局下防守的中華隊採取戰術性四壞球，讓日本隊攻成二出局滿壘，不料，一顆介於投手及一、二壘手間的「三不管地帶」高飛球，讓鎮守一壘的趙士強「再見漏接」。儘管此役也揮出全壘打，趙士強仍淚灑球場。

三天後，中華隊為搶奪奧運門票，先後迎戰韓、日兩強敵。中韓之戰打完九局二比二平手，中華隊在十一局利用「強迫取分」戰術攻下致勝分。休息數小時再戰日本，當家投手郭泰源獨撐九局僅被揮出兩支安打，九局下雙方仍零比零，四棒趙士強奮力揮出「再見全壘打」，讓中華隊取得代表亞洲參加奧運棒球表演賽的資格。

從戰犯變成功臣，從狗熊變成英雄，趙士強認為那是他球員生涯最難忘的一刻。不過，趙士強登上奧運殿堂卻陷入嚴重低潮，五場比賽十六個打數只揮出一支安打，最終中華隊只拿下奧運銅牌。

奧運表現失常，趙士強失去挑戰美國職棒機會，先加入日本業餘球隊本田技研鈴鹿隊，兩年後返台任味全隊總教練；一九九○年中華職棒開打，年僅廿九歲的他以味全龍隊副領隊身分登場。

趙士強一九八五年旅日前，民生報安排他與當時棒壇後起之秀呂明賜進行「全壘打王」對抗賽。本報資料照片
趙士強一九八五年旅日前，民生報安排他與當時棒壇後起之秀呂明賜進行「全壘打王」對抗賽。本報資料照片

全壘打王對抗賽 大戰呂明賜

趙士強成棒國手生涯短短三年，卻令人印象深刻。其中，一九八五年旅日前，民生報安排他與棒壇後起之秀呂明賜「全壘打王」對抗賽，兩天一百個球揮出四十三支全壘打，雖略遜於呂明賜的五十一支，但仍圈粉無數；這場對抗賽也頗有傳承意味。

肯定高英傑、李來發 帶來新境界

第六屆世界棒球經典賽即將登場，中華隊被國人高度期待。趙士強說，一九八三、八四年讓台灣棒壇發展到新階段的靈魂人物是從日本職棒返台的高英傑及李來發，兩人協助球員系統性訓練，調整體能、守備及小動作，如今中華隊球員技術、情蒐等各方面都有很大改變，相信能從容應對強敵。

日本隊徵召旅美好手大谷翔平、山本由伸參賽，當然想討回前年世界十二強棒球賽不敵中華隊的面子，三月六日登場的「台日大戰」，對中華隊挑戰相當大。

棒球 經典賽 奧運

