快訊

台中知名餐廳疑爆食物中毒！一家5口上吐下瀉進急診 食安處要查了

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」

韓職／旅韓首季目標10勝、150局 王彥程盼替台將鋪路

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

25歲左投王彥程本季加盟韓職韓華鷹隊，今天（21日）在熱身賽先發出戰經典賽南韓隊，韓媒以「揭開神秘面紗」來形容，對王彥程今天2局無失分的表現給予好評；王彥程也透露自己今年的目標：「10勝」、「150局」。

王彥程從日職轉戰韓職，以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹隊，是繼2019年王維中加入NC恐龍隊後，史上第二位赴韓職發展的台灣選手。先前他已在韓華鷹隊在澳洲進行的第一階段春訓熱身賽登板1場，今天則是在沖繩先發出戰南韓隊，表現更受關注。

王彥程此戰對南韓隊先發2局用25球，被敲1支安打，投出1次三振，沒有失分，南韓職棒（KBO）轉播顯示之最快球速為145公里，南韓媒體《Xports News》報導的最快球速則達149公里。

《Xports News》報導內容指出，王彥程在此戰賽後表示，自己的狀況比在澳洲第一階段春訓時提升許多，以往這個時候不會有這樣的球速，教練團給了一些建議，投手教練楊相汶也幫助很大，但目前他自認球速尚未達自己的預期。

目前王彥程持續為自己的第一個韓職球季做準備，他向韓媒透露，自己還不太了解南韓打者的風格和習性，還要持續研究，「教練團有告訴我，對南韓打者要善用內角球，所以在實戰中會持續加強攻擊打者的內角。」

對於今年在韓職的目標，王彥程表示：「第一是幫助韓華鷹隊拿下冠軍，第二是達成10勝和150局，如果能夠做到這些，對於未來其他台灣選手到韓職發展也會帶來好的結果。」

去年王彥程在日職投出生涯年，在樂天金鷲隊二軍健康投滿整季，共計先發22場，投了116局，送出84次三振，拿下10勝5敗，防禦率3.26。

王彥程 韓職 球速

延伸閱讀

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2培證英雄 古林睿煬先發失2分

經典賽／王彥程先發對決南韓 投2局送1K無失分

中職／焰起長空乘風翱翔 王彥程被時間磨亮的左腕

經典賽／中華隊未設預備投手有原因 曾豪駒：若無狀況不會異動

相關新聞

中職／陳傑憲連任統一獅隊長 陳重羽、高塩將樹接副隊長

統一獅隊今天（21日）在台南棒球場舉行開訓典禮，公布2026年球季新口號「鬥陣起行」，並宣布新隊長由陳傑憲續任，他也親自...

中職／新球季目標「馬上健康」 江少慶披獅袍預計4月開始實戰

32歲投手江少慶本季轉戰統一獅隊再出發，今天（21日）在獅隊春訓開訓典禮上現身，新球季目標寫下「健康」， 期許能「馬上健...

韓職／旅韓首季目標10勝、150局 王彥程盼替台將鋪路

25歲左投王彥程本季加盟韓職韓華鷹隊，今天（21日）在熱身賽先發出戰經典賽南韓隊，韓媒以「揭開神秘面紗」來形容，對王彥程...

中職／受國家隊隊友刺激 陳傑憲追求重訓體態不一樣了

統一獅隊年後開訓，今天（21日）在台南棒球場進行開訓典禮，陳傑憲自中華隊歸隊，重新披上母隊球衣，體態明顯有變化，他也透露...

中職／獅隊開訓公布年度口號「鬥陣起行」 餅總期許新球季「不馬虎」

統一獅隊大年初五開工，今天（21日）在台南棒球場舉行春訓開訓典禮，喊出年度口號「鬥陣起行」，全隊也寫下新球季目標，總教練...

棒球／韓職樂天巨人完成台南春訓任務 桃園搭機離境

台南市政府表示，韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）完成在台南市亞太國際棒球訓練中心春訓，今天搭機返回韓國釜山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。