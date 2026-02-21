韓職／旅韓首季目標10勝、150局 王彥程盼替台將鋪路

25歲左投王彥程本季加盟韓職韓華鷹隊，今天（21日）在熱身賽先發出戰經典賽南韓隊，韓媒以「揭開神秘面紗」來形容，對王彥程今天2局無失分的表現給予好評；王彥程也透露自己今年的目標：「10勝」、「150局」。

王彥程從日職轉戰韓職，以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹隊，是繼2019年王維中加入NC恐龍隊後，史上第二位赴韓職發展的台灣選手。先前他已在韓華鷹隊在澳洲進行的第一階段春訓熱身賽登板1場，今天則是在沖繩先發出戰南韓隊，表現更受關注。

王彥程此戰對南韓隊先發2局用25球，被敲1支安打，投出1次三振，沒有失分，南韓職棒（KBO）轉播顯示之最快球速為145公里，南韓媒體《Xports News》報導的最快球速則達149公里。

《Xports News》報導內容指出，王彥程在此戰賽後表示，自己的狀況比在澳洲第一階段春訓時提升許多，以往這個時候不會有這樣的球速，教練團給了一些建議，投手教練楊相汶也幫助很大，但目前他自認球速尚未達自己的預期。

目前王彥程持續為自己的第一個韓職球季做準備，他向韓媒透露，自己還不太了解南韓打者的風格和習性，還要持續研究，「教練團有告訴我，對南韓打者要善用內角球，所以在實戰中會持續加強攻擊打者的內角。」

對於今年在韓職的目標，王彥程表示：「第一是幫助韓華鷹隊拿下冠軍，第二是達成10勝和150局，如果能夠做到這些，對於未來其他台灣選手到韓職發展也會帶來好的結果。」

去年王彥程在日職投出生涯年，在樂天金鷲隊二軍健康投滿整季，共計先發22場，投了116局，送出84次三振，拿下10勝5敗，防禦率3.26。