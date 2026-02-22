運動人生／趙士強談經典賽「對決火球 棒子握短」

第六屆世界棒球經典賽將登場，中華隊能否挾世界十二強冠軍的氣勢爭取最佳成績？國人關注。面對如山本由伸、大谷翔平等級強投，趙士強建議「棒子握短一公分」看能否突破「火球」。

道奇隊總教練羅伯茲最近透露，大谷不會登板，但若大谷想投，道奇願放行。從目前情況看，山本對決中華隊的可能性大。

「全世界球員都希望跟大谷對決，他的最快球速可達一百六十三公里，還有指叉球和大幅度變化球，想要打到球真的很辛苦，所以擊球速度非常重要。」趙士強認為，中華隊若對上大谷，球員只要想能跟他打球就很愉快，「快樂打球，不用考慮打得好不好」。

「日本投手控球都很好，打者想等球數將滿再揮棒，反而會造成自己困擾，因為吊球、指叉球很多，除非教練團下達戰術，否則有機會就應該要放輕鬆攻擊。」趙士強認為，近十年中華隊打者經過美日職棒洗禮，擊球速度比以前球員更快，選球也更有能力，但如果速度不夠，球來一半就要揮擊了，恐怕會打不好。

趙士強認為，前年世界十二強賽，中華隊在不被看好情況奪冠，這種氣勢很重要，「國際賽可能十人有三人很好、七人不好，棒球本來就是比率的運動，沒有百分之百和零；當時中華隊投打俱佳，日本隊也嚇一跳，冠軍戰先挨轟再緊張追趕，沒想到會輸台灣；國際賽就是這樣，誰的狀況好就『夾去配』」。

「經典賽是另個層次的比賽，有名好手很多，萬一無法發揮該有的實力，比賽就結束了，但這種短期比賽，誰的狀況好誰就上，這是最重要的事，考驗總教練用人技巧。」趙士強分析，除了情蒐，教練團怎麼用人是重點，「這是十二強賽後另一個里程碑，希望中華隊先扳倒南韓，前進八強複賽，爭取四強」。