運動人生／趙士強無緣美職 微笑喬治的時代悲劇

「雨勢太大，場地又溼又滑，夜間照明與雨水混在一起，根本看不出球在哪裡…」時隔四十三年，趙士強談起當年亞錦賽中日大戰的「再見漏接」，直言那段時間很痛苦，躲在房間一直哭，後來看到高飛球都有心理障礙。

趙士強平時嗓門大，漏接高飛必死球輸掉關鍵比賽，不但當場痛哭，還刻意避開人上了交通車，獨坐最後一排，可見心理壓力有多大。

趙士強說，聽說當年電視轉播比賽的收視率超過百分之五十，很多人看到他的失誤表現，氣得砸電視，「當年應該很多人要找我算帳」。

站上道奇球場 雙腳會抖

談及奧運熄火，他說，在道奇球場爆滿五萬五千名觀眾前出賽，站上打擊區時「雙腳自動會抖」，當然打不好，而且前兩場比賽打擊失常就睡不著，無法正常發揮。

「如果第四棒打得好，中華隊很有機會拿到銀牌、甚至金牌。」趙士強至今仍對自己表現耿耿於懷。他說，當時球隊狀況其實很好，只不過在美國集訓三個月，大家都是廿三、四歲的年輕人，有人剛結婚，最後一周情緒比較不穩，隊友甚至起衝突，「如果賽前回台休息一周，不知結果會不會好一點？」

「代表國家出賽不能用國家名稱，讓我很難過。」趙士強回憶，當年洲際盃在比利時舉行，賽前一天接獲大會通知要求球衣上「中華民國」只能留下中華兩字，也不能有國旗，球員們只能連夜「處理」，令人感傷。

最難忘的禮物 微笑球帽

不過，某天賽前大會廣播他的名字，現場三、四千名觀眾站起來鼓掌，有球迷準備繡著「Smiling George」的球帽送他，「生涯拿過很多獎，這個禮物最值得懷念」。

奧運表現不佳，失去進軍美國職棒機會，趙士強認為那是時代的悲劇。他說，洋基、紅人、金鶯隊都曾與他接觸，但當時台灣棒球界還很封閉，球員沒有經紀人，不像現在很多國際球探會來台觀察。

演電影、開小吃店、選立委失敗，去年還「淌混水」擔任足協秘書長五個月，趙士強說，「棒球圈恐怕找不到像我一樣的人」。

趙士強棒球生涯印象較深刻的是青少棒歲月。當年資源匱乏，看到前輩徐生明、楊清瓏簽名留在美和的手套，讓他莫名感動。

「四十多年來，我為棒球做了很多事，但棒球養了我一輩子，要感謝人生每個階段的貴人。」趙士強說，當年中華隊總教練吳祥木及隊友李志俊、蔡生豐、凃忠男都過世，雖然好友們固定聚會，但許多人如今也不出門了，聚會愈來愈少。