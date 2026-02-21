中職／新球季目標「馬上健康」 江少慶披獅袍預計4月開始實戰

32歲投手江少慶本季轉戰統一獅隊再出發，今天（21日）在獅隊春訓開訓典禮上現身，新球季目標寫下「健康」， 期許能「馬上健康，為球隊拿下更多勝利。」目前他持續跟著教練團給的進度做準備，預計4月能夠登板實戰。

江少慶因胸大肌撕裂傷，2024年9月14日起就沒有在一軍出賽，去年季後因獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將隊，江少慶成為補償人選被獅隊挑走，新球季將披上獅隊戰袍出發，預計能在季中復出投球。

江少慶今天現身獅隊開訓典禮，也說明自己的進度，近期投球量已拉到20顆，預計下一階段會提升至正式距離的練投，「目前進度都正常，有按照教練的步調和課表進行，身體狀況都是ok的，也都按照（曾）浩哲教練的課表，持續精進自己。」

統一獅隊總教練「大餅」林岳平和運科投手教練曾浩哲也共同討論出對他的規劃，江少慶說：「他們讓我有更好的投球機制，讓我的胸肌可以減少更多負擔，丟球的話可以更輕鬆，丟得更多、更快。」

依照江少慶目前的進度，預計4月後能開始實戰，因此接下來也會依原訂的規劃，陸續開始牛棚練投和LiveBP（實戰投打練習）。