快訊

尋仇？北市醫美診所團拜傳槍響 負責人背景曝光曾遭「黑吃黑吞千萬」

陳妍希離婚1年回台過年 42歲超狂凍齡「素顏真面目現形」

中職／新球季目標「馬上健康」 江少慶披獅袍預計4月開始實戰

聯合報／ 記者葉姵妤／台南即時報導
統一獅隊投手江少慶。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手江少慶。圖／統一獅隊提供

32歲投手江少慶本季轉戰統一獅隊再出發，今天（21日）在獅隊春訓開訓典禮上現身，新球季目標寫下「健康」， 期許能「馬上健康，為球隊拿下更多勝利。」目前他持續跟著教練團給的進度做準備，預計4月能夠登板實戰。

江少慶因胸大肌撕裂傷，2024年9月14日起就沒有在一軍出賽，去年季後因獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將隊，江少慶成為補償人選被獅隊挑走，新球季將披上獅隊戰袍出發，預計能在季中復出投球。

江少慶今天現身獅隊開訓典禮，也說明自己的進度，近期投球量已拉到20顆，預計下一階段會提升至正式距離的練投，「目前進度都正常，有按照教練的步調和課表進行，身體狀況都是ok的，也都按照（曾）浩哲教練的課表，持續精進自己。」

統一獅隊總教練「大餅」林岳平和運科投手教練曾浩哲也共同討論出對他的規劃，江少慶說：「他們讓我有更好的投球機制，讓我的胸肌可以減少更多負擔，丟球的話可以更輕鬆，丟得更多、更快。」

依照江少慶目前的進度，預計4月後能開始實戰，因此接下來也會依原訂的規劃，陸續開始牛棚練投和LiveBP（實戰投打練習）。

江少慶 統一獅 牛棚

延伸閱讀

中職／跟著曾浩哲課表走 江少慶目標4月實戰

中職／廖健富重傷讓人想到張進德 可惜中華隊損失2名強捕

中職／狂牛、悍將王牌轉到獅隊都更慘 魔咒就靠江少慶破解！

中職／未投出身價成績 百萬月薪旅外投手倍受期待到落難記！

相關新聞

中職／陳傑憲連任統一獅隊長 陳重羽、高塩將樹接副隊長

統一獅隊今天（21日）在台南棒球場舉行開訓典禮，公布2026年球季新口號「鬥陣起行」，並宣布新隊長由陳傑憲續任，他也親自...

中職／新球季目標「馬上健康」 江少慶披獅袍預計4月開始實戰

32歲投手江少慶本季轉戰統一獅隊再出發，今天（21日）在獅隊春訓開訓典禮上現身，新球季目標寫下「健康」， 期許能「馬上健...

中職／受國家隊隊友刺激 陳傑憲追求重訓體態不一樣了

統一獅隊年後開訓，今天（21日）在台南棒球場進行開訓典禮，陳傑憲自中華隊歸隊，重新披上母隊球衣，體態明顯有變化，他也透露...

中職／獅隊開訓公布年度口號「鬥陣起行」 餅總期許新球季「不馬虎」

統一獅隊大年初五開工，今天（21日）在台南棒球場舉行春訓開訓典禮，喊出年度口號「鬥陣起行」，全隊也寫下新球季目標，總教練...

棒球／韓職樂天巨人完成台南春訓任務 桃園搭機離境

台南市政府表示，韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）完成在台南市亞太國際棒球訓練中心春訓，今天搭機返回韓國釜山...

韓職／日職轉戰韓職 左投王彥程拚身價

除了日本職棒飄「台」味，今年韓國職棒也有台灣選手參戰，前旅日左投王彥程透過韓職亞洲外援制度加盟韓華鷹隊，成為繼王維中（二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。