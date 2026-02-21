中職／跟著曾浩哲課表走 江少慶目標4月實戰

統一獅隊今年多了右投江少慶作為新戰力，去年整季報銷的他春訓按照4月實戰規劃，跟著運科投手教練曾浩哲的課表走，將重點放在減輕胸肌負擔。

獅隊今年雖然因為捕手林岱安行使自由球員權利離隊，但也透過補償從富邦悍將隊選進江少慶，江少慶透露，目前投球數量來到20顆，但還在本壘板前的距離，下一階段才會拉到正式距離的牛棚訓練。

江少慶在2024年發生胸大肌撕裂傷，導致去年未出賽，來到獅隊後也特別重視投球機制調整，希望能夠輕鬆投出更快的球速，江少慶表示，教練曾浩哲有進行協助，「就是照他的課表去走。」

獅隊總教練林岳平表示，球隊目前規劃讓江少慶能夠在4月中旬出賽，但不確定是在一軍或二軍，在此之前會先在3月初安排Live BP（實戰投打練習），針對復原狀況去調整；江少慶透露，目前進度都在教練團的安排中。