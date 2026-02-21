中職／獅隊開訓公布年度口號「鬥陣起行」 餅總期許新球季「不馬虎」
統一獅隊大年初五開工，今天（21日）在台南棒球場舉行春訓開訓典禮，喊出年度口號「鬥陣起行」，全隊也寫下新球季目標，總教練「大餅」林岳平在心願卡上寫著「不馬虎」，希望全隊能努力朝自己的目標前進。
獅隊每年開訓典禮上的傳統，頒發前一年傑出選手獎項，2025年「淬煉獎」由去年拿下中繼王的高塩將樹獲得；「精進獎」頒給去年季後引退的胡金龍；已赴日職西武獅隊發展的外野手林安可也有份，獲頒「突破獎」肯定，儘管他已離隊，獅隊表示仍會將把獎座送到他手中。
今年統一獅隊總教練林岳平寫下的年度目標為「不馬虎」，他期許球隊在新的一年不馬虎、不隨便、不含糊，努力在場上製造自己的價值，並且堅定地朝自己的目標前進。
今年將是統一獅隊42歲內野手陳鏞基最後一年以球員身分在場上拚戰，適逢馬年，他在祈願卡上寫下自己的原住民名字－馬耀・吉，陳鏞基說：「期許自己能為自己而戰、為大家而戰，大家一起拿下總冠軍。」
內野手陳聖平則是寫下一個字「穩」，期望今年的自己能夠「穩定一點、穩重一點」，他也在台上向在場的所有人喊話，「今年休賽季我去當兵，成為真正的男人。」讓台下響起一片笑聲。
統一獅隊開訓典禮雖在台南棒球場舉行，但今年例行賽主場將正式移師台南亞太棒球場，林岳平表示，「到了新的環境，期許球隊打出新的活力。」統一獅領隊蘇泰安也揭露今年主場賽事的安排，亞太球場48場、嘉義4場、台東2場，大巨蛋則是預計上下半季各安排3場。
至於目前的談薪進度，蘇泰安透露，目前已完成接近90%，「感謝球員這麼賣力，這幾年球隊都有拿下好成績。」因此整體的薪資漲幅至少8%。
