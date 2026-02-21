快訊

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

中職／獅隊開訓公布年度口號「鬥陣起行」 餅總期許新球季「不馬虎」

聯合報／ 記者葉姵妤／台南即時報導
統一獅隊內野手代表，寫下年度目標。圖／統一獅隊提供
統一獅隊內野手代表，寫下年度目標。圖／統一獅隊提供

統一獅隊大年初五開工，今天（21日）在台南棒球場舉行春訓開訓典禮，喊出年度口號「鬥陣起行」，全隊也寫下新球季目標，總教練「大餅」林岳平在心願卡上寫著「不馬虎」，希望全隊能努力朝自己的目標前進。

獅隊每年開訓典禮上的傳統，頒發前一年傑出選手獎項，2025年「淬煉獎」由去年拿下中繼王的高塩將樹獲得；「精進獎」頒給去年季後引退的胡金龍；已赴日職西武獅隊發展的外野手林安可也有份，獲頒「突破獎」肯定，儘管他已離隊，獅隊表示仍會將把獎座送到他手中。

今年統一獅隊總教練林岳平寫下的年度目標為「不馬虎」，他期許球隊在新的一年不馬虎、不隨便、不含糊，努力在場上製造自己的價值，並且堅定地朝自己的目標前進。

今年將是統一獅隊42歲內野手陳鏞基最後一年以球員身分在場上拚戰，適逢馬年，他在祈願卡上寫下自己的原住民名字－馬耀・吉，陳鏞基說：「期許自己能為自己而戰、為大家而戰，大家一起拿下總冠軍。」

內野手陳聖平則是寫下一個字「穩」，期望今年的自己能夠「穩定一點、穩重一點」，他也在台上向在場的所有人喊話，「今年休賽季我去當兵，成為真正的男人。」讓台下響起一片笑聲。

統一獅隊開訓典禮雖在台南棒球場舉行，但今年例行賽主場將正式移師台南亞太棒球場，林岳平表示，「到了新的環境，期許球隊打出新的活力。」統一獅領隊蘇泰安也揭露今年主場賽事的安排，亞太球場48場、嘉義4場、台東2場，大巨蛋則是預計上下半季各安排3場。

至於目前的談薪進度，蘇泰安透露，目前已完成接近90%，「感謝球員這麼賣力，這幾年球隊都有拿下好成績。」因此整體的薪資漲幅至少8%。

統一獅隊春訓開訓團拜。圖／統一獅隊提供
統一獅隊春訓開訓團拜。圖／統一獅隊提供
統一獅隊春訓開訓典禮。圖／統一獅隊提供
統一獅隊春訓開訓典禮。圖／統一獅隊提供
統一獅隊總教練林岳平。圖／統一獅隊提供
統一獅隊總教練林岳平。圖／統一獅隊提供

統一獅 林岳平 棒球

延伸閱讀

經典賽／火腿隊友刺探敵情 古林威脅隊友「別再問了」

經典賽／古林睿煬動作稍跑掉 加入集訓林岳平助調整

中職／陳鏞基引退年守打兼顧 提案胡金龍1日球員連線

中職／陳鏞基難忘30年前少棒交流賽 兒子對運動也感興趣

相關新聞

中職／陳傑憲連任統一獅隊長 陳重羽、高塩將樹接副隊長

統一獅隊今天（21日）在台南棒球場舉行開訓典禮，公布2026年球季新口號「鬥陣起行」，並宣布新隊長由陳傑憲續任，他也親自...

中職／獅隊開訓公布年度口號「鬥陣起行」 餅總期許新球季「不馬虎」

統一獅隊大年初五開工，今天（21日）在台南棒球場舉行春訓開訓典禮，喊出年度口號「鬥陣起行」，全隊也寫下新球季目標，總教練...

棒球／韓職樂天巨人完成台南春訓任務 桃園搭機離境

台南市政府表示，韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）完成在台南市亞太國際棒球訓練中心春訓，今天搭機返回韓國釜山...

韓職／日職轉戰韓職 左投王彥程拚身價

除了日本職棒飄「台」味，今年韓國職棒也有台灣選手參戰，前旅日左投王彥程透過韓職亞洲外援制度加盟韓華鷹隊，成為繼王維中（二...

日職／12強者 日職台將人數創高峰

日本職棒新球季將在三月廿七日開打，今年共有十二名台灣選手在日打拚，人數再創高峰，其中從中職「輸出」的即戰力投手徐若熙、外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。