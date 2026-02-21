中職／陳傑憲連任統一獅隊長 陳重羽、高塩將樹接副隊長

統一獅隊今天（21日）在台南棒球場舉行開訓典禮，公布2026年球季新口號「鬥陣起行」，並宣布新隊長由陳傑憲續任，他也親自指派兩名副隊長，野手副隊長為陳重羽，投手副隊長則是日籍投手高塩將樹。

獅隊今天開訓典禮上公布隊長的環節，由前任隊長陳傑憲上台，親自揭曉今年的隊長就是自己「四連霸」，他笑說，其實根本不需要這個公布隊長的儀式，至於還要繼續當幾年？他也在台上揭露，「剛剛學長說，合約幾年就蟬聯幾年！」

目前陳傑憲同時身兼經典賽的「台灣隊長」，今年又被隊友們票選連任獅隊隊長，他提到，自己對於隊長這件事並不陌生，會繼續扮演好和球團、教練團與選手之間溝通的橋梁，「讓我們球隊能夠有目標的越來越好、往好的方向前進。」

至於兩名副隊長則由陳傑憲親自指派，野手副隊點名陳重羽，陳傑憲說：「陳重羽近幾年的成績都不錯，也算是球隊的主力捕手，希望他能給自己多一點責任，指派他當副隊長，就是希望他能有以身作則的感覺，在場上要為球隊做出更多的付出。」

投手副隊長則是由去年奪下聯盟中繼王的高塩將樹擔任，陳傑憲表示：「他去年的表現那麼好，但選他也不是因為成績好，是因為他在場上的態度、對棒球的執念，還有場下的自律，這幾點都很值得讓投手群去學習。」