棒球／韓職樂天巨人完成台南春訓任務 桃園搭機離境

台南市政府表示，韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）完成在台南市亞太國際棒球訓練中心春訓，今天搭機返回韓國釜山後，再轉往日本宮崎進行第二階段訓練。

南市府體育局今天發布新聞稿指出，韓職樂天巨人隊1月26日抵台，歷經近1個月密集訓練和交流，且對台南選手及教練辦理2場棒球公益教室，清晨2時50分從桃園國際機場搭機返回釜山，體育局長陳良乾前往送機，代表雙方合作有始有終，完成春訓任務。

體育局表示，樂天巨人隊借用亞太國際棒球訓練中心成棒副球場、室內投打練習場及重訓室等，進行體能調整、戰術演練與分組對抗訓練。

此外，樂天巨人隊2月6日對台南市青棒、青少棒等棒球隊開設公益棒球教室，由教練團指導守備細節、打擊動作與比賽觀念，進行分組實作與面對面指導，讓年輕選手近距離感受韓國職棒訓練模式。

台南市長黃偉哲2月9日探訪樂天巨人隊訓練，依循台灣農曆春節傳統致贈紅包，向球員和教練表達歡迎及祝福。市府同時樂見雙方建立長期穩定合作關係，春訓合作圓滿成功，也帶動城市運動發展和國際能見度，讓台南成為亞洲棒球重要據點。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心已成職業球團春訓熱門場地，關鍵在於完整的室內外訓練空間配置、專業重訓設備與醫療支援系統，加上台南冬季氣候溫暖穩定、日照充足，適合長時間戶外訓練。

體育局說明，對職業球團而言，春訓涉及技術調整、體能監控、數據分析與戰術整合，亞太中心場域滿足多元需求，減少移動成本及提升訓練效率，也帶動周邊住宿、餐飲與觀光效益，讓春訓、賽事與城市行銷形成良性循環。