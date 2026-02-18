中職／爆熱戀韓籍男友！安芝儇穿綠色旗袍向粉台灣粉絲拜年

中職台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」韓女神安芝儇，來台3年擁有大批粉絲，也定居高雄表達對台灣的熱愛，近日被韓國網友爆出疑似正與戀愛實境秀「換乘戀愛4」的男神成百賢熱戀中，消息傳出，經紀公司並未做正面回應證實此一消息；不過，趁著今天大年初二，安芝儇仍大方在個人社群發布穿著綠色旗袍「拜年照」，引起不少粉絲回應。

安芝儇融入台灣文化之中，上傳穿著開叉旗袍照，展現個人好身材，還有拍攝現場，顯出對台灣粉絲的用心安排，「綠色」也是台鋼雄鷹代表色，並寫著，「祝大家新年快樂，馬年好運旺旺來，神馬都好，神馬都順利！」引起不少粉絲留言也祝她年快樂，也有人留言，「祝小安感情幸福」。