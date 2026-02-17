經典賽／李灝宇想從山本手中揮出安打 老虎官網：比史庫柏更難應付

23歲旅美好手李灝宇在老虎隊春訓營受到矚目，官網今天在專訪中特別問到，最想在世界棒球經典賽對決哪一位投手，李灝宇直言就是山本由伸，他說：「山本奪下世界大賽冠軍，能在3月初對到這種等級的別的球員，對我來說將是非常寶貴的經驗，希望能從他的手中揮出安打。」

第6屆經典賽預賽C組將於3月5日開打，中華隊的對手是日本、南韓、澳洲、捷克，「5搶2」爭奪八強門票，官網直言李灝宇是中華隊的關鍵打者之一。

老虎總教練辛區（A.J. Hinch）表示，對年輕球員來說，在經典賽這種環境下的經歷很有幫助，這是一次非常獨特且意義非凡的經驗。

老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）連奪兩年美聯塞揚獎，已被辛區指名扛起開幕戰重任，李灝宇上周在春訓首次實戰投打練習，對決「虎王」連續3球都揮棒落空；官網指出，李灝宇若在經典賽對決山本，肯定比春訓前幾天就面對史庫柏更難應付。

另外，官網特別提到，李灝宇的英語能力正在提高，他也說：「我的英語愈來愈好了，來美國已經5年了，肯定每年都在進步。」