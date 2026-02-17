中職／中信啦啦隊與偶像兩世代「菊池桃子」終於在台會面 網：超夢幻

原日本職棒讀賣巨人啦啦隊以「一字馬」聞名的菊池桃子，去年加盟中華職棒中信兄弟啦啦隊，累積不少人氣，昨她在個人社群發文說，終於在台北見到與她同名當年日本偶像級人物，兩人並合影，她特別留言說，「這場夢寐以求的見面，因為太感動又太緊張，連聲音都在發抖，沒辦法好好說話。」讓不少網友留言，「難得的畫面」、「超夢幻」、「兩個桃子」。

現年27歲的中信啦啦隊菊池桃子，原是讀賣巨人啦啦隊2023年成為隊長，2024年也曾隨巨人軍來台比賽時表演過，後來退出日職啦啦隊，去年3月被中信啦啦隊拉攏進隊，並決定在台定居，紸有不少粉絲。至於57歲的菊池桃子不只年輕時在日本紅透半邊天，更是台灣五、六年級生當時追捧的偶像，當年她以歌手、演員席捲台灣年輕人，如今再婚做賢妻，但仍不時會露面。

啦啦隊菊池桃子除夕夜，在Threads發文，「2/13，我去了在Billboard Live TAIPEI舉辦的菊池桃子小姐的演唱會，那是一場氣氛溫柔、讓人看得入迷、聽得陶醉的非常棒的演出…！！」，「在演出結束後，竟然還有機會見到本人、我感到非常榮幸。」

「她本人真的非常親切溫柔，而且比想像中還要美麗，讓我對她更加憧憬了…！我也再次下定決心，要像菊池桃子小姐一樣，成為一個能被許多人喜愛的存在，我也會繼續努力。」

兩個世代同名「菊池桃子」在台會面的奇緣，都讓台灣網友相當感動，也鼓年輕的桃子也要像前輩一樣，上她的風範。