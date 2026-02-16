快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

中職／百萬象迷票房保證 兄弟連3年大巨蛋「客場王」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊預計連三年都是台北大巨蛋客場最多的球隊。本報資料照片
中信兄弟隊預計連三年都是台北大巨蛋客場最多的球隊。本報資料照片

中職今年在台北大巨蛋目前排定58場賽事，主場場次共3隊站上雙位數，以味全龍隊16場為最多，「客場王」則是連三年都是中信兄弟隊，今年主場11場加客場17場，將28度進蛋比賽。

中職今年賽程尚未正式公布，台北大巨蛋進入中職賽程版圖後，前兩年都創造極大效益，本季場次依然是關注話題，據悉目前已排定場次為58場。

大巨蛋首波給中職12個周末檔期（周五到周日）加上開幕周，除了冠軍球隊樂天桃猿隊拿到開幕周2場合計8場，其餘5隊都是6場周末檔期。至於周二到周四的平日場次，共有4隊安排，包括味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊，台鋼雄鷹隊拿到9月最後一周的中秋節檔期，因周四到周日為兩波二連戰，向前延伸為大巨蛋4連戰。

龍隊目前手握16場主場為最多，兄弟11場居次、接著是悍將10場、猿隊8場、雄鷹7場、統一獅隊6場；若以客場來看，兄弟17場最多，悍將12場居次，接著是獅隊11場、猿隊10場、龍隊8場，雄鷹客場場次掛蛋。

兄弟第一年18場客場、第二年17場客場，都是在大巨蛋最多客場戰役的球隊，今年依然要當大巨蛋的常客。

中職 樂天桃猿 中信兄弟

延伸閱讀

中職／雄鷹投手黃子豪返澎湖過年 捐款回饋母校助基層棒球

經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

經典賽／中華隊首場自辦賽9安射下雄鷹 6投上陣2人失分

蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了

相關新聞

中職／百萬象迷票房保證 兄弟連3年大巨蛋「客場王」

中職今年在台北大巨蛋目前排定58場賽事，主場場次共3隊站上雙位數，以味全龍隊16場為最多，「客場王」則是連三年都是中信兄...

中職／雄鷹投手黃子豪返澎湖過年 捐款回饋母校助基層棒球

效力台鋼雄鷹棒球隊投手的澎湖石泉國小傑出校友黃子豪，15日返鄉過年，在石泉國小校友盃棒球賽捐贈新台幣5萬元，作為棒球隊發...

棒球／曾是林安可隊友！海軍軍官加入日本獨盟 吳冠儒勇追棒球夢

畢業於海軍官校的吳冠儒曾是旅日棒球選手林安可的國中隊友，他卸下軍服後拾起手套，重新在棒球場拚搏，今年加入日本熊本的獨立棒...

棒球／只是送飲料？韓職球員台南春訓涉賭爭議 摸臀性騷證實誤會

南韓職棒樂天巨人近日來到台南展開春訓，原本在亞太國際棒球訓練中心積極備戰新賽季，卻因4名球員深夜外出前往下榻飯店附近的電子遊藝場，引發違反球隊規定與性騷擾疑雲，掀起台韓兩地輿論關注。球團已緊急將涉事球

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣非法玩百家樂 將採取因應處置

韓職樂天巨人球團承認在台灣進行春訓的球員涉及賭博問題。被點名的球員將立即返回韓國，球團也預告後續將會進行內部懲處。 除了羅承燁、高承慜與金東赫之後，先前未被外界知曉的金世敏，也被揭露曾在台灣當地

棒球／韓職樂天球員赴台出入非法場所 球團：立即返國但否認性騷

目前在台南春訓的韓職樂天巨人隊，被爆出有4名選手出入台灣賭博場所、性騷。球團回應，4人確實出入非法場所，將立即送他們回國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。