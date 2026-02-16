中職／百萬象迷票房保證 兄弟連3年大巨蛋「客場王」

中職今年在台北大巨蛋目前排定58場賽事，主場場次共3隊站上雙位數，以味全龍隊16場為最多，「客場王」則是連三年都是中信兄弟隊，今年主場11場加客場17場，將28度進蛋比賽。

中職今年賽程尚未正式公布，台北大巨蛋進入中職賽程版圖後，前兩年都創造極大效益，本季場次依然是關注話題，據悉目前已排定場次為58場。

大巨蛋首波給中職12個周末檔期（周五到周日）加上開幕周，除了冠軍球隊樂天桃猿隊拿到開幕周2場合計8場，其餘5隊都是6場周末檔期。至於周二到周四的平日場次，共有4隊安排，包括味全龍、中信兄弟、富邦悍將隊，台鋼雄鷹隊拿到9月最後一周的中秋節檔期，因周四到周日為兩波二連戰，向前延伸為大巨蛋4連戰。

龍隊目前手握16場主場為最多，兄弟11場居次、接著是悍將10場、猿隊8場、雄鷹7場、統一獅隊6場；若以客場來看，兄弟17場最多，悍將12場居次，接著是獅隊11場、猿隊10場、龍隊8場，雄鷹客場場次掛蛋。

兄弟第一年18場客場、第二年17場客場，都是在大巨蛋最多客場戰役的球隊，今年依然要當大巨蛋的常客。