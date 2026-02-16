經典賽／日本隊5投手休假日仍開練 伊藤大海盼減少投球計時的不安

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

日本武士隊在宮崎的集訓今天為休假日，仍有5位投手現身球場，本屆日本隊一大考驗將來自投球計時器，伊藤大海也點出自己在壘上有人時習慣下丘拿球，勢必要透過集訓期間檢視時間是否充裕。

日本隊在本月14日到24日期間於宮崎進行強化合宿，其中16日、20日為休假日，今天仍有選手到場訓練，日本媒體直擊現身的投手包括北山亘基、宮城大彌、伊藤大海、種市篤暉、曽谷龍平，進行重量訓練、傳接球、跑步等調整。

伊藤表示，由於明天要進牛棚練投，今天有一些牛棚前一天的菜單要做。他也提到接下來強化重點，就是抓到比賽感覺，「雖然投過live BP了，但還沒有實際比賽過，熱身賽的場次有限，我會盡力把握機會調整到位。」

日職尚未啟用投球計時，外界認為將為日本隊挑戰衛冕之路帶來一大考驗。伊藤將在明天的牛棚練投加入投球計時，他坦言自己目前在時間控制上還抓不太準，且他在壘上有人時習慣下丘拿球，在有投球時鐘的情況下，必須在很短時間內決定球路、出手，思考時間變短，可能最終必須靠直覺去做判斷，自己還要測試看看時間是否足夠，或是盡量減少下丘。

伊藤表示，「最重要的是不要因為著急而犯錯，如果可以好好適應，減少在正式比賽的不安，從容去投球，反而可以利用投球時鐘的節奏。」

