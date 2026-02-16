中職／雄鷹投手黃子豪返澎湖過年 捐款回饋母校助基層棒球

效力台鋼雄鷹棒球隊投手的澎湖石泉國小傑出校友黃子豪，15日返鄉過年，在石泉國小校友盃棒球賽捐贈新台幣5萬元，作為棒球隊發展基金，馬公市長黃健忠對校友回饋母校的行動表達肯定。

馬公市公所今天發布新聞稿指出，澎湖石泉國小校友盃棒球賽包括黃子豪等40餘名歷屆校友參與比賽，大夥與在校球員交流技術與經驗，並捐贈5萬元作棒球運動發展基金，包括議長陳毓仁與馬公市長黃健忠等人到場關心體育發展，並與在場校友參與活動。

黃子豪表示，自己從國小時期接觸棒球，師長與教練的指導影響深遠，利用年假返澎時，捐贈5萬元，感謝母校的培育，將作為器材更新及賽事活動之需，希望學弟妹在更完善的條件下持續訓練，維持球隊發展動能。

黃健忠表示，石泉國小能讓校友畢業多年後仍願意回到球場投入，是教育成果最直接的展現。基層球隊的延續，來自第一線教師與教練長期投入，也來自校友持續支持，這就如同城市建設的厚度，並非短期成績，而是一屆一屆累積而成，值得傳承。