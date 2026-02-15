棒球／只是送飲料？韓職球員台南春訓涉賭爭議 摸臀性騷證實誤會

南韓職棒樂天巨人近日來到台南展開春訓，原本在亞太國際棒球訓練中心積極備戰新賽季，卻因4名球員深夜外出前往下榻飯店附近的電子遊藝場，引發違反球隊規定與性騷擾疑雲，掀起台韓兩地輿論關注。球團已緊急將涉事球員召回韓國，並通報KBO清廉棒球中心展開調查。

事件發生於12日凌晨2時，4名球員在春訓期間外出前往台南市一間合法立案的電子遊藝場消費。事後一段店內監視器畫面流出至社群平台Threads，畫面顯示球員與女服務人員互動情形，引發網友質疑是否涉及不當肢體接觸。影片迅速在台韓網路發酵，韓國媒體也跟進報導，使事件持續升溫。

面對爭議，樂天巨人隨即展開內部查證，證實羅承燁、高承慜、金東赫與金世敏確實曾前往該場所。球團發布聲明指出，無論球員是否知悉場所性質，其行為已違反聯盟與隊內相關規範，決定立即安排4人返韓，同時在調查期間全面暫停訓練與球隊活動。

針對外界關注的性騷擾疑雲，球團強調，依目前掌握的監視畫面判斷，球員手部與女店員之間仍保有距離，未見明確肢體接觸，但相關情況仍將交由聯盟進一步釐清。

台南市警局第六分局14日亦前往該電子遊藝場進行臨檢。警方表示，該場所為合法設立，截至目前並未接獲任何性騷擾報案；若當事人提出告訴，將立即依法偵辦。警方也指出，為查察不法，平時即定期安排擴大臨檢勤務，並非因本案而臨時加強。

娛樂城業者則對外說明，女服務員當時僅為球員送上飲料，並未感覺遭刻意觸碰，即便有短暫身體接觸，也認為屬於無心之過，因此不願提告；所謂「伸鹹豬手」說法與事實有出入。

至於監視器畫面外流原因，業者表示並不清楚來源。另有照片顯示金東赫手持iPhone16合影，業者解釋該手機為消費累積滿8萬點可參加抽獎的獎品之一。