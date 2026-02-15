快訊

只是送飲料！韓職球員台南春訓涉賭被召回 摸臀性騷證實誤會

大阪固力果看板旁砍人案1死2傷！21歲嫌犯落網 目擊者曝駭人現場

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／只是送飲料？韓職球員台南春訓涉賭爭議 摸臀性騷證實誤會

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天巨人球員來台春訓涉賭和性騷引發爭議。圖截自影片
樂天巨人球員來台春訓涉賭和性騷引發爭議。圖截自影片

南韓職棒樂天巨人近日來到台南展開春訓，原本在亞太國際棒球訓練中心積極備戰新賽季，卻因4名球員深夜外出前往下榻飯店附近的電子遊藝場，引發違反球隊規定與性騷擾疑雲，掀起台韓兩地輿論關注。球團已緊急將涉事球員召回韓國，並通報KBO清廉棒球中心展開調查。

事件發生於12日凌晨2時，4名球員在春訓期間外出前往台南市一間合法立案的電子遊藝場消費。事後一段店內監視器畫面流出至社群平台Threads，畫面顯示球員與女服務人員互動情形，引發網友質疑是否涉及不當肢體接觸。影片迅速在台韓網路發酵，韓國媒體也跟進報導，使事件持續升溫。

面對爭議，樂天巨人隨即展開內部查證，證實羅承燁、高承慜、金東赫與金世敏確實曾前往該場所。球團發布聲明指出，無論球員是否知悉場所性質，其行為已違反聯盟與隊內相關規範，決定立即安排4人返韓，同時在調查期間全面暫停訓練與球隊活動。

針對外界關注的性騷擾疑雲，球團強調，依目前掌握的監視畫面判斷，球員手部與女店員之間仍保有距離，未見明確肢體接觸，但相關情況仍將交由聯盟進一步釐清。

台南市警局第六分局14日亦前往該電子遊藝場進行臨檢。警方表示，該場所為合法設立，截至目前並未接獲任何性騷擾報案；若當事人提出告訴，將立即依法偵辦。警方也指出，為查察不法，平時即定期安排擴大臨檢勤務，並非因本案而臨時加強。

娛樂城業者則對外說明，女服務員當時僅為球員送上飲料，並未感覺遭刻意觸碰，即便有短暫身體接觸，也認為屬於無心之過，因此不願提告；所謂「伸鹹豬手」說法與事實有出入。

至於監視器畫面外流原因，業者表示並不清楚來源。另有照片顯示金東赫手持iPhone16合影，業者解釋該手機為消費累積滿8萬點可參加抽獎的獎品之一。

韓職球員金東赫疑收受獎品iPhone手機。圖截自X
韓職球員金東赫疑收受獎品iPhone手機。圖截自X

性騷擾 台南 臨檢 監視器 韓國

相關新聞

棒球／只是送飲料？韓職球員台南春訓涉賭爭議 摸臀性騷證實誤會

南韓職棒樂天巨人近日來到台南展開春訓，原本在亞太國際棒球訓練中心積極備戰新賽季，卻因4名球員深夜外出前往下榻飯店附近的電子遊藝場，引發違反球隊規定與性騷擾疑雲，掀起台韓兩地輿論關注。球團已緊急將涉事球

棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣非法玩百家樂 將採取因應處置

韓職樂天巨人球團承認在台灣進行春訓的球員涉及賭博問題。被點名的球員將立即返回韓國，球團也預告後續將會進行內部懲處。 除了羅承燁、高承慜與金東赫之後，先前未被外界知曉的金世敏，也被揭露曾在台灣當地

棒球／韓職樂天球員赴台出入非法場所 球團：立即返國但否認性騷

目前在台南春訓的韓職樂天巨人隊，被爆出有4名選手出入台灣賭博場所、性騷。球團回應，4人確實出入非法場所，將立即送他們回國...

棒球／韓國球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 韓媒點名3球員、球團回應了

韓國職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓媒報導，引發韓網熱議。 據體育朝鮮報導，影片中可見3名疑似樂天球員的人

日職／DAZN全台獨家轉播 太平洋聯盟+巨人、橫濱主場賽事

運動串流平台DAZN新球季將持續提供日本職棒全台獨家轉播，2026年球季完整涵蓋太平洋聯盟六支球團，並加上中央聯盟讀賣巨...

中職／中信兄弟教練團再補強！ 找來余文彬及客座捕手教練賀克托

為持續強化本土投手養成與捕手戰力，中信兄弟球團再進行教練團補強，今天（13日）宣布聘請教練余文彬擔任投手教練，與王建民攜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。