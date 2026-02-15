棒球／曾是林安可隊友！海軍軍官加入日本獨盟 吳冠儒勇追棒球夢

畢業於海軍官校的吳冠儒曾是旅日棒球選手林安可的國中隊友，他卸下軍服後拾起手套，重新在棒球場拚搏，今年加入日本熊本的獨立棒球聯盟火之國沙羅曼達隊，期待為球隊投出好球，並盼獲得中華職棒球隊的青睞。

火之國沙羅曼達隊近年積極推動海外交流，除了吳冠儒成為隊史第一位台灣選手，今年再度邀請中職味全龍隊啦啦隊Dragon Beauties小龍女3月赴主場開幕戰，展現台灣特色熱血應援。

吳冠儒少棒與青少棒分別在台南市公園國小與建興國中，都是當地棒球科班學校。國中畢業考量當時簽賭案使職棒環境不佳，且家庭經濟變故，雖錄取棒球名校南英商工，但最後選擇就讀中正預校，2019年自海軍官校畢業。

吳冠儒1月前往日本熊本，在火之國沙羅曼達隊的練習賽中登板投球。圖／火之國沙羅曼達隊提供

回憶起國中同學林安可，吳冠儒說，小學時和林安可在台南市代表隊認識，當時林安可相當熱愛棒球，比起其他同學的訓練量更多，且在國中後期看得出來林安可打擊表現相當突出。

吳冠儒曾擔任光六飛彈快艇的艇附（相當於副艇長）、基隆級飛彈驅逐艦馬公艦艦務長等職務，經歷3年軍旅生涯，決定離開軍中，思索「人生現在沒做會後悔的事情」，想起還沒在棒球完全努力，因此重新戴上手套。

吳冠儒在青少棒時期無固定守位，當年到南英測試，被教練陳献榮稱讚投球表現不錯，因此他選擇以投手角色再出發。初期球速僅130公里，透過運科訓練將球速提升到135公里，2024年毛遂自薦加入成棒甲組綺麗珊瑚隊。

在綺麗珊瑚時期，吳冠儒說，遇到許多一心追夢的隊友，透過彼此競爭激勵成長，球速也進步到140公里，之後參加2024中華職棒新人測試會通過，雖在選秀會落選，但他認為，通過測試會是對他在棒球路的肯定，也是轉捩點，更有信心去追逐夢想。

離開綺麗珊瑚之後，吳冠儒去年6月加入美國獨立聯盟佩科斯聯盟（Pecos League）聖塔菲火焰隊（SantaFe Fuego）。他說，即使有甲組比賽經驗，但是獨盟賽事更加密集，經常一週5戰，考驗體力調節與身體調整。

吳冠儒於2024年加入成棒甲組綺麗珊瑚隊，在當年的全國成棒甲組春季聯賽與爆米花棒球聯盟皆有登板。圖／吳冠儒提供

去年球季結束後，吳冠儒回到台灣持續訓練，偶然間看到火之國沙羅曼達隊的台籍職員在社群網站招募台籍選手，並實際前往熊本測試，最後順利通過面試，成為隊史第一位台灣選手，而火之國沙羅曼達隊球隊位於日本熊本，隸屬於九州亞細亞聯盟。

深知目前約140公里的球速條件，仍難獲得職棒球隊青睞，吳冠儒的當務之急是提升球速，並透過日本棒球文化的刺激，在今年投出好成績。過往軍校和軍旅生涯讓他善於快速適應異地生活，和高度紀律的自我管理，都成了現在逐夢的養分。