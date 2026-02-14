經典賽／打線12安串回6分 中華隊熱身賽2連勝雄鷹

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
張育成敲出雙安、貢獻1分打點。記者劉學聖／攝影
中華隊在年假前最後一天行程，今天在自辦練習賽以6：2擊敗台鋼雄鷹隊，打線敲出12安打，陳晨威、張育成、林子偉、林家正都有雙安。

中華隊第4局由林子偉的安打開啟攻勢，張政禹保送、林家正安打形成滿壘，邱智呈以滾地球送回第1分，陳晨威、張育成的安打各挹注1分打點；第5局戴培峰一壘打、林子偉二壘打串聯再下一城。

替補上場的戴培峰也有雙安，第7局敲安開啟另一波攻勢，江坤宇選到保送後，張政禹掃出三壘打追加2分入袋。

此戰共打8局，中華隊啟用鄭浩均先發2局，演出6上6下，送出2次三振，賴胤豪、韋宏亮、吳俊偉登板都完成1局無失分，林詩翔負責的第6局，面對雄鷹隊友曾昱磬保送，再被顏清浤敲安，宋柏翰敲出二壘打攻下2分，後續由合庫支援投手林佾葳完成最後2局投球。

中華隊面對雄鷹2場練習賽都收下勝利，至此結束在高雄的第一階段集訓行程，年假休息4天後，將於19日在台北大巨蛋展開第二階段集訓，持續為世界棒球經典賽備戰。

鄭浩均先發2局6上6下，送出2次三振。記者劉學聖／攝影
林家正貢獻雙安。記者劉學聖／攝影
經典賽

