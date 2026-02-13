聽新聞
棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣非法玩百家樂 將採取因應處置

聯合新聞網／ 綜合外電報導
樂天巨人球員進入非法賭博場所引發外界撻伐。圖截自影片
樂天巨人球員進入非法賭博場所引發外界撻伐。圖截自影片

韓職樂天巨人球團承認在台灣進行春訓的球員涉及賭博問題。被點名的球員將立即返回韓國，球團也預告後續將會進行內部懲處。

除了羅承燁、高承慜與金東赫之後，先前未被外界知曉的金世敏，也被揭露曾在台灣當地出入非法賭博場所。樂天球團後續表示，「經由球員面談與事實關係確認，已確認羅承燁、高昇民、金東赫、金世敏等球員，曾造訪在該國被列為非法的場所。」

事件起因為在網路上流傳的照片與影片。影片中的場所外觀乍看之下類似台灣常見的電子遊藝場，但內部實際上是透過螢幕進行線上百家樂遊戲的「變種賭場」。

樂天巨人球員進入非法賭博場所引發外界撻伐。圖截自影片
樂天巨人球員進入非法賭博場所引發外界撻伐。圖截自影片

對此，樂天表示：「無論理由為何，對於違反KBO及球團內規的上述4名球員，將立即採取返國措施。同時也會即刻通報KBO清廉棒球中心，並依調查結果由球團採取相應處置。」

另一方面，針對有關員工性騷擾的指控，樂天則主張「並非事實」。

樂天巨人球員海外春訓大搞非法賭博的消息，可說是迅速引爆整個韓國社群輿論，多篇登上新聞熱門排行，不少韓國球迷重批丟臉丟到國外。

金東赫被指控收受獎品iPhone手機。圖截自X
金東赫被指控收受獎品iPhone手機。圖截自X

以下為樂天球團的官方立場聲明全文：

首先，對於球隊相關事件造成各界憂慮，深表歉意。

經球員面談與事實關係確認，已確認羅承燁、高昇民、金東赫、金世敏等球員，曾造訪在該國被列為非法的場所。

不論任何理由，對於違反KBO與球團內規的上述4名球員，球團將立即採取返國措施。同時也會即刻通報KBO清廉棒球中心，並依其結果由球團採取相應行動。

球團對目前狀況深感嚴重，未來將透過全面調查，對於另行確認的事項嚴正處理，並已對全體球員提出警告。

再次對於引發爭議一事致上歉意。

相關新聞

