聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／樂天巨人道歉了！坦承球員在台灣非法玩百家樂 將採取因應處置
韓職樂天巨人球團承認在台灣進行春訓的球員涉及賭博問題。被點名的球員將立即返回韓國，球團也預告後續將會進行內部懲處。
除了羅承燁、高承慜與金東赫之後，先前未被外界知曉的金世敏，也被揭露曾在台灣當地出入非法賭博場所。樂天球團後續表示，「經由球員面談與事實關係確認，已確認羅承燁、高昇民、金東赫、金世敏等球員，曾造訪在該國被列為非法的場所。」
事件起因為在網路上流傳的照片與影片。影片中的場所外觀乍看之下類似台灣常見的電子遊藝場，但內部實際上是透過螢幕進行線上百家樂遊戲的「變種賭場」。
對此，樂天表示：「無論理由為何，對於違反KBO及球團內規的上述4名球員，將立即採取返國措施。同時也會即刻通報KBO清廉棒球中心，並依調查結果由球團採取相應處置。」
另一方面，針對有關員工性騷擾的指控，樂天則主張「並非事實」。
樂天巨人球員海外春訓大搞非法賭博的消息，可說是迅速引爆整個韓國社群輿論，多篇登上新聞熱門排行，不少韓國球迷重批丟臉丟到國外。
以下為樂天球團的官方立場聲明全文：
首先，對於球隊相關事件造成各界憂慮，深表歉意。
經球員面談與事實關係確認，已確認羅承燁、高昇民、金東赫、金世敏等球員，曾造訪在該國被列為非法的場所。
不論任何理由，對於違反KBO與球團內規的上述4名球員，球團將立即採取返國措施。同時也會即刻通報KBO清廉棒球中心，並依其結果由球團採取相應行動。
球團對目前狀況深感嚴重，未來將透過全面調查，對於另行確認的事項嚴正處理，並已對全體球員提出警告。
再次對於引發爭議一事致上歉意。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。