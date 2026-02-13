棒球／韓職樂天球員赴台出入非法場所 球團：立即返國但否認性騷

快訊

中央社／ 首爾13日專電
韓職樂天巨人隊目前在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓。 圖／擷自IG busanlottegiants
韓職樂天巨人隊目前在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓。 圖／擷自IG busanlottegiants

目前在台南春訓的韓職樂天巨人隊，被爆出有4名選手出入台灣賭博場所、性騷。球團回應，4人確實出入非法場所，將立即送他們回國採取處置措施，但否認性騷。

被點名出入非法賭博場所的樂天巨人選手有高承慜、羅承燁、金東赫（音譯）、金世珉（音譯），其中羅承燁曾在2024年世界12強棒球賽入選南韓代表隊，並在對台灣隊的比賽敲出全壘打。

根據「體育首爾」報導，樂天巨人球團回應，與球員確認後，4名選手確實出入非法賭博場所，據稱是透過螢幕進行線上百家樂的「變形賭場」。

巨人球團認為事態嚴重，表達將嚴正處理，也已警告全隊球員，指「不論原因為何，針對違反KBO（南韓職棒）與球團內規的4名球員，將立即採取返國措施，同時向KBO通報，依結果由球團做出相應處置」。

不過，針對球員涉及性騷擾的質疑，巨人球團回應，「並非事實」。

樂天巨人 韓職

