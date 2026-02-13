經典賽／投球秒數限制算充裕 林家正：習慣這樣的節奏

世界棒球經典賽採用大聯盟規則，投球時鐘成為集訓重點課程，捕手林家正近幾年在小聯盟已經適應，也強調投捕溝通的重要性，他也說：「不只是我，吉力、少宏在蹲時也都有做到這一點。」

林家正在世界12強棒球賽成為中華隊奪冠路上的心靈捕手，此次經典賽也被預期將扛起主戰捕手，今天在首場練習賽擔任先發捕手，與胡智爲搭配，胡智爲賽後也讚，林家正很清楚他的優勢，用他的優勢去與打者對決。

林家正指出，兩人今天是第一次搭配比賽，就是盡量進攻好球帶，先把好球數拿到。此役在打擊區上也有安打演出，林家正也透露，目前打擊感覺節奏還不錯。

本屆經典賽是首度於會內賽採用投球時鐘，林家正指出，「集訓期間都有focus在這一塊，身為捕手能做的是就是賽前準備、局間的調整，趕快重回軌道上，我覺得時間還算充裕，小聯盟已經採用兩三年，很習慣這樣的節奏。」他強調關鍵仍是就是投捕溝通，不只是自己，陣中三位捕手都有做好這部分。

PitchCom的使用，讓投捕之間的暗號傳遞更加快速，林家正也解釋，這並不代表思考暗號的時間變短，「傳統方式上，也是一丟完就要有想法，只是之前是手比，如果打者剛要進來或是還在外面準備就會看到。」透過PicthCom少了這層擔憂，自然就能在投手接到球時就完成暗號傳遞。