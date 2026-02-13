快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／韓國球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 韓媒點名3球員、球團回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國職棒樂天巨人3球員，疑似出沒電子遊藝場，還伸出鹹豬手。截圖自Threads
韓國職棒樂天巨人3球員，疑似出沒電子遊藝場，還伸出鹹豬手。截圖自Threads

韓國職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓媒報導，引發韓網熱議。

據體育朝鮮報導，影片中可見3名疑似樂天球員的人物，在設有電腦螢幕的遊戲場內玩遊戲。經確認，影片中的人是羅承燁、高承慜與金東赫。對此，樂天球團相關人士表示：「目前正在釐清事實經過。」

羅承燁與高承慜都是樂天巨人主力球員，因此備受韓國網友關注。

韓媒指出，第一個爭議是該遊戲場所是否合法，在台灣賭博是違法行為。第二，影片中還清楚拍到，其中一名球員以手觸碰女性工作人員的身體，恐引發性騷擾爭議。

樂天球團相關人士表示：「我們會先徹底釐清所有事實，並依照調查結果，決定是否通報給職棒廉政單位。」實際狀況與後續發展，仍有待進一步確認。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

韓國 性騷擾 韓職 棒球

相關新聞

棒球／韓國球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 韓媒點名3球員、球團回應了

韓國職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓媒報導，引發韓網熱議。 據體育朝鮮報導，影片中可見3名疑似樂天球員的人

經典賽／中華隊首場練習賽打線出爐！陳晨威、張育成雙箭頭

中華隊打線雛形首度曝光，今天在自辦熱身賽面對台鋼雄鷹隊排出10棒打線，由陳晨威、張育成擔任前兩棒雙箭頭，先發投手由胡智爲...

經典賽／曾豪駒點出2件事做得好 曾峻岳掉分因「嘗試球種」

中華隊今天在首場自辦熱身賽以3：2擊敗台鋼雄鷹隊，總教練曾豪駒賽後點出此役佳作，攻擊上壘上有人能做到推進和串聯，投手守備...

日職／DAZN全台獨家轉播 太平洋聯盟+巨人、橫濱主場賽事

運動串流平台DAZN新球季將持續提供日本職棒全台獨家轉播，2026年球季完整涵蓋太平洋聯盟六支球團，並加上中央聯盟讀賣巨...

中職／中信兄弟教練團再補強！ 找來余文彬及客座捕手教練賀克托

為持續強化本土投手養成與捕手戰力，中信兄弟球團再進行教練團補強，今天（13日）宣布聘請教練余文彬擔任投手教練，與王建民攜...

日職／徐若熙接受倉野信次指導 備戰經典賽盼儘早到位

加盟日職軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙經歷過首次實戰投打練習（LiveBP），昨天接受投手教練倉野信次一對一指導，面對經典賽及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。