棒球／韓國球員來台疑出沒遊藝場「摸屁股」 韓媒點名3球員、球團回應了

韓國職棒樂天巨人隊日前在台南進行春訓，有網友上傳監視器畫面並發文，提到樂天巨人球員疑似性騷擾。消息傳回韓國，體育朝鮮等多家韓媒報導，引發韓網熱議。

據體育朝鮮報導，影片中可見3名疑似樂天球員的人物，在設有電腦螢幕的遊戲場內玩遊戲。經確認，影片中的人是羅承燁、高承慜與金東赫。對此，樂天球團相關人士表示：「目前正在釐清事實經過。」

羅承燁與高承慜都是樂天巨人主力球員，因此備受韓國網友關注。

韓媒指出，第一個爭議是該遊戲場所是否合法，在台灣賭博是違法行為。第二，影片中還清楚拍到，其中一名球員以手觸碰女性工作人員的身體，恐引發性騷擾爭議。

樂天球團相關人士表示：「我們會先徹底釐清所有事實，並依照調查結果，決定是否通報給職棒廉政單位。」實際狀況與後續發展，仍有待進一步確認。