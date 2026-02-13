快訊

日職／DAZN全台獨家轉播 太平洋聯盟+巨人、橫濱主場賽事

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
DAZN日職全台獨家轉播，太平洋聯盟及中央聯盟巨人、橫濱主場賽事。圖／DAZN提供
DAZN日職全台獨家轉播，太平洋聯盟及中央聯盟巨人、橫濱主場賽事。圖／DAZN提供

運動串流平台DAZN新球季將持續提供日本職棒全台獨家轉播，2026年球季完整涵蓋太平洋聯盟六支球團，並加上中央聯盟讀賣巨人隊與橫濱DeNA隊主場賽事，從3月3日熱身賽起，一路到3月27日例行賽開打都看得到。

今年旅日台灣球員共12人是近年多年，包括今年和福岡軟銀鷹隊簽下3年15億日圓合約「火球男」徐若熙，旅日第一個球季的表現受到高度關注，還有另三名同為經典賽國手的火腿隊古林睿煬、孫易磊、軟銀隊育成選手張峻瑋；野手也有今年從台灣轉戰日職西武隊的林安可。

東北樂天金鷲隊則是擁有3名台灣選手，主力牛棚宋家豪邁入旅日第11年，生涯累積超過300場一軍出賽，是台灣投手在日職長期穩定發展的代表人物；新生代內野手陽柏翔去年完成一軍初登場並敲出日職首安，而投手蕭齊則持續在二軍累積經驗。

這些台將的表現，球迷可以透過DAZN串流平台的轉播服務進行追蹤，藉由手機、平板或電視連網裝置，隨時隨地都能觀看賽事直播，除了太平洋聯盟六隊及讀賣巨人、橫濱DeNA主場賽事外，DAZN也將持續擴展日本職棒內容布局，球迷期待的中央聯盟其他球隊賽事，未來都有機會在DAZN串流平台上與大家見面。

