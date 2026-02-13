經典賽／不能永遠都是王葛格在前面 鄭浩均：他是我們的目標

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均首度投進世界棒球經典賽中華隊名單，名單公布當下卻是更多不捨心情，談到想面對的對手，鄭浩均的答案是中南美洲球隊，意謂前進複賽。

鄭浩均過去不曾參與過一級賽事，前一次披上國家隊戰袍為2023年杭州亞運，該年10月因右肘韌帶撕裂進行TJ手術，2024年成為空白賽季，去年復出受到嚴格的出賽控管，最終出賽11場皆為先發，合計54.1局，取得5勝1敗、防禦率1.49佳績。

鄭浩均投入集訓競爭正選名單，他說自己沒想太多，但自己原本調整進度較慢，想說教練團可能會有考量，自己就是抱著一起來練習的心情。看到自己上榜，他說：「有點不捨其他人，來這邊大家都一起為了這個團隊，沒辦法還是要有一些選擇，現在還不是最終名單，還是有機會。」

中華隊過去經典賽最佳戰績為2013年挺進八強，王建民是最大功臣，他在預賽對澳洲、複賽對日本都演出6局無失分好投，也為自己成功延續旅美道路。看自家中信兄弟隊投手教練王建民留下的「經典時刻」，鄭浩均說：「他是一個目標，要被我們超越的目標，總不可能永遠都是王葛格擋在前面。」

被問到想對戰的球隊，鄭浩均的答案是C組不存在的中南美洲球隊，他說：「因為他們打線陣容可能比日本還強。」而中華隊要碰到中南美洲球隊的前提就是前進八強。