中職／中信兄弟教練團再補強！ 找來余文彬及客座捕手教練賀克托

為持續強化本土投手養成與捕手戰力，中信兄弟球團再進行教練團補強，今天（13日）宣布聘請教練余文彬擔任投手教練，與王建民攜手協助投手群；另外延攬具美國職棒大都會體系背景的捕手教練賀克托（Hector Alvarez）擔任春訓客座捕手教練。

余文彬擁有完整的中華職棒執教資歷，過去長期擔任職棒球隊二軍總教練及投手教練，對於本土投手特性、心理素質培養與農場系統養成開發具備深厚見解。

中信兄弟指出，余文彬在培育潛力新秀的實績受肯定，與球隊長期深耕農場體系的方向相當契合，同時他過去和王建民教練在職棒賽場共事多年，在投手養成理念與訓練邏輯上建立良好默契，雙方在動作細節調整與長期培育規劃上理念一致，球團期盼透過其專業分工，協助本土投手群提升穩定度與比賽執行力，進一步厚植輪值深度。

中信兄弟也持續與國際訓練趨勢接軌，邀請曾於美職大都會體系歷練、現專注於捕手專項訓練與技術推廣的賀克托擔任春訓客座教練，他在退役後長期投入捕手技術研究與教學工作，並透過社群平台分享專業訓練內容。

賀克托擅長以現代化訓練方法解析捕手動作細節，著重Framing、擋球穩定度與阻殺腳步協調等關鍵技術。本次春訓期間，賀克托將在屏東基地駐點約一個月，透過密集實作訓練與個別指導，協助捕手群提升比賽掌控能力與防守穩定度，為黃衫軍注入更精細化的防守思維。