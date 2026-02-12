棒球／球芽基金捐百萬禮券溫暖光復學童 啟動募資活絡地方經濟

花蓮縣去年受到強烈颱風樺加沙外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭受嚴重災情，面對災後重建的長期挑戰，球芽基金於災後持續與鄉內3所服務學校保持密切聯繫，關懷孩子們的學習與生活狀況，期盼在協助重建的同時，陪伴孩子儘早回到穩定的學習軌道，讓教育不中斷。

球芽基金優先協助此次受災最為嚴重的光復國中，添購宿舍所需之電腦設備，並在許多公益夥伴的支持下，逐步完善宿舍內的學習空間；同時也為光復地區的3所服務學校補足老師與孩子們日常所需的生活及營養補給品，讓孩子們能在相對安心、穩定的環境中持續學習與訓練。

同時，球芽基金亦攜手台北大巨蛋成立專案小組，將職棒等級之壘包、投手板、護網等訓練器材，送達此次受災最為嚴重的光復國中棒球隊；大巨蛋並派出專業場務團隊親赴當地，協助器材安裝與場地整復作業，讓小球員們得以在最短時間內，重返安全且完善的訓練場地，延續不中斷的棒球日常。

隨著農曆年節將近，球芽基金近日也為長期服務的光復國中、光復國小、太巴塱國小受災學生，以及花蓮地區球芽服務學校棒球隊中的受災孩子，共138位小朋友，捐贈每人1萬元超市與超商禮券，以實際行動來協助孩子與家庭補足生活與就學所需。

球芽基金也將啟動募資計畫，內容包含「球衣永續再生計畫」，以及與光復在地光豐農會合作，結合地方特色農產，透過募資小物的方式，為光復地區注入持續前行的力量，同時也活絡在地經濟。

「球衣永續再生計畫」將攜手Story Wear、二次運球與日月實業等品牌，回收三級棒球隊汰換下來的球衣、球褲、木棒與棒球，經過清潔、拆解與再製，讓原本即將被淘汰的球具重獲新生，進入永續循環的再利用過程。

為了讓民眾更加瞭解永續循環的過程，Story Wear目前也正推出「台灣決勝系列特展」，展覽自即日起至3月底開放免費參觀，透過舊物循環與運動服改造作品，讓更多人看見永續再生的可能性，展覽期間相關銷售所得亦將提撥部分回饋球芽基金，讓球芽基金可以持續投入於服務合作學校，讓支持不間斷、陪伴走得更長遠。

球芽基金誠摯邀請有意願參與的各級棒球隊及運動團體一同加入「球衣再生計畫」，也歡迎社會各界透過支持球芽基金募資行動，一起守護孩子們不中斷的學習與棒球夢想。